НАТО в Висбадене начало координацию военной помощи Украине

Рютте заявил, что НАТО уже координирует помощь Украине
Командование НАТО в городе Висбаден, Германия, начало работу по координации западной военной помощи Украине. Ранее этим занимался центр управления для координации поставок и оптимизации доставки военной поддержки Украине (EUCOM).
Об этом сообщил генсек НАТО Марк Рютте, передает Reuters в среду, 18 декабря.
Координация военной помощи Украине
"Командование НАТО в Висбадене по оказанию помощи в сфере безопасности и тренировок для Украины уже работает", — сообщил Рютте.
Штаб-квартира новой миссии НАТО в Украине, которая получила название "Помощь НАТО в сфере безопасности и обучения Украины", расположена на американской базе Клей Баракс в немецком городе Висбаден.
Reuters напоминает, что координацию поставок ранее обсуждали также в формате "Рамштайн". Теперь он останется лишь "политическим форумом". В то же время командование НАТО в Висбадене возьмет на себя реализацию принятых решений во время встреч "Рамштайна".
Напомним, Рютте сообщил о потерях в войне в Украине, отметив, что с февраля 2022 года общее число погибших и раненых с обеих сторон превысило миллион человек.
Также Франция выразила поддержку приглашению Украины в НАТО, однако для вступления необходимо согласие всех стран-членов Альянса.
Читайте Новини.LIVE!