НАТО в Висбадене начало координацию военной помощи Украине

Генсек НАТО Марк Рютте. Фото: REUTERS/Johanna Geron

Командование НАТО в городе Висбаден, Германия, начало работу по координации западной военной помощи Украине. Ранее этим занимался центр управления для координации поставок и оптимизации доставки военной поддержки Украине (EUCOM).

Об этом сообщил генсек НАТО Марк Рютте, передает Reuters в среду, 18 декабря.

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Координация военной помощи Украине

"Командование НАТО в Висбадене по оказанию помощи в сфере безопасности и тренировок для Украины уже работает", — сообщил Рютте.

Штаб-квартира новой миссии НАТО в Украине, которая получила название "Помощь НАТО в сфере безопасности и обучения Украины", расположена на американской базе Клей Баракс в немецком городе Висбаден.

Reuters напоминает, что координацию поставок ранее обсуждали также в формате "Рамштайн". Теперь он останется лишь "политическим форумом". В то же время командование НАТО в Висбадене возьмет на себя реализацию принятых решений во время встреч "Рамштайна".

Напомним, Рютте сообщил о потерях в войне в Украине, отметив, что с февраля 2022 года общее число погибших и раненых с обеих сторон превысило миллион человек.

Также Франция выразила поддержку приглашению Украины в НАТО, однако для вступления необходимо согласие всех стран-членов Альянса.