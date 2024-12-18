Скільки систем ППО отримала Україна від союзників — генсек НАТО Рютте відповів

Генсек НАТО Марк Рютте. Фото: REUTERS/Yves Herman

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте розповів, скільки систем протиповітряної оборони союзники поставили Україні для захисту критичної інфраструктури від російських обстрілів. За його словами, це 19 одиниць.

Про це Марк Рютте сказав під час пресбрифінгу з Президентом України Володимиром Зеленським у Брюсселі у середу, 18 грудня.

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Рютте зазначив, що під час зустрічі буде обговорено посилення позицій України перед можливими мирними переговорами з Росією.

"Ми повинні робити все зараз, щоб бути впевненими, коли йдеться про ППО, про інші типи зброї, що ми надали все можливе. Ми знаємо ваш запит, і ми поставили, здається, 19 систем ППО в Україну для захисту критичної інфраструктури. Плюс ми думаємо про економіку України після того, як настане мир", — наголосив він.

Генсек НАТО каже, що дуже задоволений ініціативами з придбання зброї в Україні. За його словами, це означає не лише більше зброї, але й більше грошей для економіки.

Нагадаємо, командування НАТО в німецькому Вісбадені почало координувати західну військову допомогу Україні.

Також Зеленський планує провести переговори з президентом США Джо Байденом для обговорення можливості запрошення України до НАТО.