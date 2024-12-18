Сколько систем ПВО получила Украина от союзников — генсек НАТО Рютте ответил

Генсек НАТО Марк Рютте. Фото: REUTERS/Yves Herman

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте рассказал, сколько систем противовоздушной обороны союзники поставили Украине для защиты критической инфраструктуры от российских обстрелов. По его словам, это 19 единиц.

Об этом Марк Рютте сказал во время пресс-брифинга с Президентом Украины Владимиром Зеленским в Брюсселе в среду, 18 декабря.

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Рютте отметил, что в ходе встречи будет обсуждено усиление позиций Украины перед возможными мирными переговорами с Россией.

"Мы должны делать все сейчас, чтобы быть уверенными, когда речь идет о ПВО, о других типах оружия, что мы предоставили все возможное. Мы знаем ваш запрос, и мы поставили, кажется, 19 систем ПВО в Украину для защиты критической инфраструктуры. Плюс мы думаем об экономике Украины после того, как наступит мир", — подчеркнул он.

Генсек НАТО говорит, что очень доволен инициативами по приобретению оружия в Украине. По его словам, это означает не только больше оружия, но и больше денег для экономики.

Напомним, командование НАТО в немецком Висбадене начало координировать западную военную помощь Украине.

Также Зеленский планирует провести переговоры с президентом США Джо Байденом для обсуждения возможности приглашения Украины в НАТО.