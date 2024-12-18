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Зеленський прибув у Брюссель і назвав мету візиту

18 грудня 2024 18:49
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
Візит Зеленського у Брюссель 18 грудня — з ким зустрінеться український лідер
Президент України Володимир Зеленський. Ілюстративне фото: ОП
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

У середу, 18 грудня, Президент України Володимир Зеленський прибув у Брюссель, аби провести важливі перемовини з європейськими партнерами. Також глава держави матиме низку зустрічей із лідерами й главами кількох країн.

Своїм порядком денним український лідер поділився у Telegram.

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З ким зустрінеться Зеленський

За словами Зеленського, у нього заплановані зустрічі з лідерами й главами урядів Франції, Німеччини, Італії, Данії, Нідерландів, Польщі, Чехії, Генеральним секретарем НАТО, президентом Європейської ради й президенткою Єврокомісії. Також глава держави візьме участь у засіданні Європейської ради.

"Європі потрібна сильна позиція заради надійного миру. І кожне фундаментальне питання, яке стосується Європи, — а закінчення війни Росії проти України, безумовно, є таким питанням — потребує скоординованої та ефективної роботи європейських країн", — йдеться у повідомленні.

Зеленський Брюссель
Повідомлення Зеленського у Telegram

Раніше Президент України Володимир Зеленський зустрівся у Львові з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском. Під час зустрічі вони обговорили низку важливих питань, зокрема ситуацію на фронті та допомогу Україні. Глава польського уряду заявив, що мирні переговори щодо війни в Україні можуть розпочатися вже цієї зими. Польща планує взяти активну участь у потенційних перемовинах.

Володимир Зеленський переговори Бельгія президент війна в Україні

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20:01 Як вибирати смачні мандарини без кісточок — корисні секрети

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