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Зеленский прибыл в Брюссель и назвал цель визита

18 декабря 2024 18:49
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор
Визит Зеленского в Брюссель 18 декабря — с кем встретится украинский лидер
Президент Украины Владимир Зеленский. Иллюстративное фото: ОП
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор

В среду, 18 декабря, Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Брюссель с тем, чтобы провести важные переговоры с европейскими партнерами. Также у главы государства будет ряд встреч с лидерами и главами нескольких стран.

Своей повесткой дня украинский лидер поделился в Telegram.

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С кем встретится Зеленский

По словам Зеленского, у него запланированы встречи с лидерами и главами правительств Франции, Германии, Италии, Дании, Нидерландов, Польши, Чехии, Генеральным секретарем НАТО, президентом Европейского совета и президентом Еврокомиссии. Также глава государства примет участие в заседании Европейского совета.

"Европе нужна сильная позиция ради надежного мира. И каждый фундаментальный вопрос, касающийся Европы, — а окончание войны России против Украины, безусловно, является таким вопросом — требует скоординированной и эффективной работы европейских стран", — говорится в сообщении.

Зеленский Брюссель
Сообщение Зеленского в Telegram

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский встретился во Львове с премьер-министром Польши Дональдом Туском. В ходе встречи они обсудили ряд важных вопросов, в частности, ситуацию на фронте и помощь Украине. Глава польского правительства заявил, что мирные переговоры по войне в Украине могут начаться уже этой зимой. Польша планирует активно участвовать в потенциальных переговорах.

Владимир Зеленский переговоры Бельгия президент война в Украине

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