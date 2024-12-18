Визит Зеленского в Брюссель 18 декабря — с кем встретится украинский лидер

Зеленский прибыл в Брюссель и назвал цель визита
В среду, 18 декабря, Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Брюссель с тем, чтобы провести важные переговоры с европейскими партнерами. Также у главы государства будет ряд встреч с лидерами и главами нескольких стран.
Своей повесткой дня украинский лидер поделился в Telegram.
С кем встретится Зеленский
По словам Зеленского, у него запланированы встречи с лидерами и главами правительств Франции, Германии, Италии, Дании, Нидерландов, Польши, Чехии, Генеральным секретарем НАТО, президентом Европейского совета и президентом Еврокомиссии. Также глава государства примет участие в заседании Европейского совета.
"Европе нужна сильная позиция ради надежного мира. И каждый фундаментальный вопрос, касающийся Европы, — а окончание войны России против Украины, безусловно, является таким вопросом — требует скоординированной и эффективной работы европейских стран", — говорится в сообщении.
Ранее Президент Украины Владимир Зеленский встретился во Львове с премьер-министром Польши Дональдом Туском. В ходе встречи они обсудили ряд важных вопросов, в частности, ситуацию на фронте и помощь Украине. Глава польского правительства заявил, что мирные переговоры по войне в Украине могут начаться уже этой зимой. Польша планирует активно участвовать в потенциальных переговорах.
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