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Зеленський відповів, чи забезпечена Україна фінансово на 2025 рік

19 грудня 2024 11:44
Ольга Антоновська - редактор
Україна забезпечена фінансами на 2025 рік — Зеленський
Володимир Зеленський. Фото: PAP
Ольга Антоновська - редактор

Україна має кошти на наступний рік та забезпечена фінансово. Це вдалося, зокрема, завдяки допомозі партнерів.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський у коментарі "Ми — Україна" у четвер, 19 грудня.

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За словами глави держави, партнери України зробили важливі кроки щодо 50 мільярдів. Йдеться про домовленість країн G7 видати Україні кредит у 50 млрд доларів, який погашатимуть коштом відсотків із заморожених російських активів.

"Також ми отримали у World Bank 20 мільярдів зі США. Ми забезпечені фінансово на наступний рік. Я вважаю, що це також посилює країну. Але не все ще виконано для того, щоб сказати, що Україна сильна для тих, чи інших дипломатичних кроків", — зазначив Зеленський.

Він також додав, що Україна має стати сильнішою в наступному році. Для цього прикладатимуть максимум зусиль.

"Ми будемо робити все, щоб у наступному році вийшло нам бути сильними. І вже переходити до дипломатії. Якщо чесно, я не вірю, що Путін хоче завершення війни, тому будемо розбиратись. В будь-якому випадку з нашого боку ми зробимо все, щоб закінчити цю війну справедливо для нас", — сказав Зеленський.

Нагадаємо, Велика Британія оголосила про термінову фінансову допомогу для України. Йдеться про близько 42 млн євро. Ці кошти розраховані на підтримку української енергосистеми, а також найбільш вразливих категорій населення.

За інформацією ЗМІ, Європейський Союз планує збільшити фінансування допомоги України на наступні роки. Раніше новообраний президент США Дональд Трамп закликав ЄС взяти на себе фінансування нашої країни.

Володимир Зеленський Європейський союз фінансова допомога економіка фінанси

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