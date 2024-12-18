Австралія виділила 50 млн євро для України

Міністерка закордонних справ Австралії Пенні Вонг. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Глава МЗС Австралії Пенні Вонг, яка здійснила перший за останнє десятиріччя офіційний візит до України, оголосила про надання фінансової допомоги. Крім того, Австралія вже передала Україні танки, катери й не тільки.

Про це стало відомо на спільному брифінгу глави МЗС України Андрія Сибіги з австралійською колегою Пенні Вонг.

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Андрій Сибіга подякував Австралії за суттєву військову допомогу, серед якої 49 танків "Абрамс" і 14 катерів. Загальний обсяг австралійської підтримки вже перевищує 1 мільярд доларів, з яких 880 мільйонів спрямовано на оборонні потреби.

Австралія перерахує у Європейський банк реконструкції та розвитку додаткові кошти

Пенні Вонг також оголосила про рішення Австралії щодо перерахування 50 мільйонів євро Європейському банку реконструкції та розвитку на потреби України, а також внесок у розмірі 6,39 мільйона доларів до Фонду енергетичної підтримки України. Андрій Сибіга подякував австралійському народу за солідарність у боротьбі України за свободу та справедливість.

Нагадаємо, сьогодні, 18 грудня, глава МЗС Австралії Пенні Вонг вперше за 10 років відвідала Київ.

Також Пенні Вонг оголосила, що Австралія відновлює роботу свого посольства в Україні.