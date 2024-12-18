Посольство Австралії в Україні відновлює повноцінну роботу, — Пенні Вонг

Австралія відновлює роботу посольства в Україні — чому це важливо
Австралія відновлює повноцінну роботу свого посольства в Україні. Цей крок посилить двосторонню співпрацю між країнами.
Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час брифінгу з його австралійською колегою Пенні Вонг, передає кореспондент Новини.LIVE.
Посилення співпраці
Глава МЗС Австралії Вонг здійснила перший за десять років візит до України. Переговори були зосереджені на додатковій підтримці України з боку Австралії та ключових питаннях міжнародної безпеки.
Сторони домовилися про відновлення повноцінної роботи посольства Австралії в Україні. Сибіга підкреслив, що цей крок посилить двосторонню співпрацю та сприятиме поглибленню відносин між країнами.
Також голова українського дипломатичного відомства наголосив, що підтримка Києва відповідає інтересам Австралії, адже вона сприяє зміцненню стабільності не лише в Європі, але й в Індо-Тихоокеанському регіоні.
"Маємо посилювати тиск на державу-агресора та збільшувати ціну війни для Кремля," — підкреслив міністр.
Нагадаємо, вранці 18 грудня очільниця МЗС Австралії Пенні Вонг прибула з візитом до Києва. Згодом міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час брифінгу заявив, що Австралія надала Україні допомогу на понад 1 мільярд доларів. З цих коштів 880 мільйонів доларів — саме військова підтримка.
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