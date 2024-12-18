Посольство Австралії в Україні відновлює повноцінну роботу, — Пенні Вонг

Голова МЗС Австралії Пенні Вонг. Фото: Ігор Кузнєцов / Новини.LIVE

Австралія відновлює повноцінну роботу свого посольства в Україні. Цей крок посилить двосторонню співпрацю між країнами.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час брифінгу з його австралійською колегою Пенні Вонг, передає кореспондент Новини.LIVE.

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Посилення співпраці

Глава МЗС Австралії Вонг здійснила перший за десять років візит до України. Переговори були зосереджені на додатковій підтримці України з боку Австралії та ключових питаннях міжнародної безпеки.

Сторони домовилися про відновлення повноцінної роботи посольства Австралії в Україні. Сибіга підкреслив, що цей крок посилить двосторонню співпрацю та сприятиме поглибленню відносин між країнами.

Голова МЗС Австралії Пенні Вонг. Фото: Ігор Кузнєцов / Новини.LIVE

Також голова українського дипломатичного відомства наголосив, що підтримка Києва відповідає інтересам Австралії, адже вона сприяє зміцненню стабільності не лише в Європі, але й в Індо-Тихоокеанському регіоні.

"Маємо посилювати тиск на державу-агресора та збільшувати ціну війни для Кремля," — підкреслив міністр.

Голова МЗС України Андрій Сибіга. Фото: Ігор Кузнєцов / Новини.LIVE

Нагадаємо, вранці 18 грудня очільниця МЗС Австралії Пенні Вонг прибула з візитом до Києва. Згодом міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час брифінгу заявив, що Австралія надала Україні допомогу на понад 1 мільярд доларів. З цих коштів 880 мільйонів доларів — саме військова підтримка.