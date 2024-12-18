Допомога Україні — Австралія надала підтримку на понад 1 млрд доларів

Австралія надала Україні допомогу на понад 1 млрд доларів
Австралія надала Україні допомогу на понад 1 мільярд доларів. 880 мільйонів доларів з цих коштів — саме військова підтримка.
Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час брифінгу з його австралійською колегою Пенні Вонг, передає кореспондент Новини.LIVE.
Допомога Україні від Австралії
Сибіга розповів, що Україна отримала від Австралії допомогу на понад 1 млрд доларів, із них 880 млн доларів — саме військова. Також відомо, що Київ звернувся до Австралії із запитом на додаткову військові підтримку.
"Ми також запропонуємо врахувати потреби України при списанні військової техніки, яка перебуває на озброєнні австралійських сил оборони", — сказав очільник МЗС України.
Нагадаємо, вранці 18 грудня очільниця МЗС Австралії Пенні Вонг прибула з візитом до Києва.
А в листопаді Австралія передала Україні високоточні авіабомби JDAM-ER, які раніше стояли на озброєнні Королівських Повітряних Сил.
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