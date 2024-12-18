Допомога Україні — Австралія надала підтримку на понад 1 млрд доларів

Очільник МЗС України Андрій Сибіга. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

Австралія надала Україні допомогу на понад 1 мільярд доларів. 880 мільйонів доларів з цих коштів — саме військова підтримка.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час брифінгу з його австралійською колегою Пенні Вонг, передає кореспондент Новини.LIVE.

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Сибіга розповів, що Україна отримала від Австралії допомогу на понад 1 млрд доларів, із них 880 млн доларів — саме військова. Також відомо, що Київ звернувся до Австралії із запитом на додаткову військові підтримку.

Пенні Вонг під час брифінгу у Києві. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

"Ми також запропонуємо врахувати потреби України при списанні військової техніки, яка перебуває на озброєнні австралійських сил оборони", — сказав очільник МЗС України.

Нагадаємо, вранці 18 грудня очільниця МЗС Австралії Пенні Вонг прибула з візитом до Києва.

А в листопаді Австралія передала Україні високоточні авіабомби JDAM-ER, які раніше стояли на озброєнні Королівських Повітряних Сил.