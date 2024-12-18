Помощь Украине — Австралия оказала поддержку более чем на 1 млрд долларов

Австралия предоставила Украине помощь на более 1 млрд долларов
Австралия предоставила Украине помощь более чем на 1 миллиард долларов. 880 миллионов долларов из этих средств — именно военная поддержка.
Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига на брифинге с его австралийской коллегой Пенни Вонг, передает корреспондент Новини.LIVE.
Помощь Украине от Австралии
Сибига рассказал, что Украина получила от Австралии помощь более чем на 1 млрд долларов, из них 880 млн долларов — именно военная. Также известно, что Киев обратился в Австралию с запросом о дополнительной военной поддержке.
"Мы также предложим учесть потребности Украины при списании военной техники, находящейся на вооружении австралийских сил обороны", — сказал глава МИД Украины.
Напомним, утром 18 декабря глава МИД Австралии Пенни Вонг прибыла с визитом в Киев.
А в ноябре Австралия передала Украине высокоточные авиабомбы JDAM-ER, ранее стоявшие на вооружении Королевских Воздушных Сил.
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