Помощь Украине — Австралия оказала поддержку более чем на 1 млрд долларов

Глава МИД Украины Андрей Сибига. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

Австралия предоставила Украине помощь более чем на 1 миллиард долларов. 880 миллионов долларов из этих средств — именно военная поддержка.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига на брифинге с его австралийской коллегой Пенни Вонг, передает корреспондент Новини.LIVE.

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Сибига рассказал, что Украина получила от Австралии помощь более чем на 1 млрд долларов, из них 880 млн долларов — именно военная. Также известно, что Киев обратился в Австралию с запросом о дополнительной военной поддержке.

Пенни Вонг во время брифинга в Киеве. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

"Мы также предложим учесть потребности Украины при списании военной техники, находящейся на вооружении австралийских сил обороны", — сказал глава МИД Украины.

Напомним, утром 18 декабря глава МИД Австралии Пенни Вонг прибыла с визитом в Киев.

А в ноябре Австралия передала Украине высокоточные авиабомбы JDAM-ER, ранее стоявшие на вооружении Королевских Воздушных Сил.