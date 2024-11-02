Військова допомога Україні — Австралія передала авіабомби JDAM-ER

Авіабомба JDAM-ER. Ілюстративне фото: BBC

Австралія передала Україні високоточні авіабомби JDAM-ER, які раніше стояли на озброєнні Королівських Повітряних Сил. Ці боєприпаси дозволяють уражати цілі на значній відстані.

Про це повідомляє видання Australian Defence Magazine.

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Зазначається, що Австралія передала Україні кілька авіабомб Joint Direct Attack Munition Extended-Range (JDAM-ER) після того, як вони були зняті з озброєння Королівських ВПС країни. Однак інформації проте, коли саме вони були передані не надається.

У плані використання керованої зброї та боєприпасів йдеться, що Австралія зняла з озброєння також літаки F/A-18A/B Classic Hornet.

Авіабомби JDAM-ER були розроблені Defence Science and Technology Group на початку 2000-х років у співпраці з компаніями Boeing і Ferra Engineering. Вони дозволяють вражати цілі на відстані понад 72 км при запуску з великої висоти.

Зауважимо, що JDAM — це GPS-навігаційний комплект, що перетворює авіабомби на коректовані боєприпаси. Також він оснащений інерційною системою навігації, GPS-приймачем для підвищення точності, крилами та хвостовим блоком з керованим оперенням для коригування курсу.

Нагадаємо, США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні. Його вартість становить 425 мільйонів доларів.

Ми писали про те, що Норвегія передасть Україні нову військову допомогу. Зокрема, йдеться про винищувачі F-16 та системи NASAMS.

Український військовий також повідомив, що на тиждень інтенсивних боїв на фронті вистачає 100 000 снарядів.