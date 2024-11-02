Военная помощь Украине — Австралии передала авиабомбы JDAM-ER

Авиабомба JDAM-ER. Иллюстративное фото: BBC

Австралия передала Украине высокоточные авиабомбы JDAM-ER, которые ранее стояли на вооружении Королевских Воздушных Сил. Эти боеприпасы позволяют поражать цели на значительном расстоянии.

Об этом сообщает издание Australian Defence Magazine.

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Отмечается, что Австралия передала Украине несколько авиабомб Joint Direct Attack Munition Extended-Range (JDAM-ER) после того, как они были сняты с вооружения Королевских ВВС страны. Однако информации однако, когда именно они были переданы, не предоставляется.

В плане использования управляемого оружия и боеприпасов говорится, что Австралия сняла с вооружения также самолеты F/A-18A/B Classic Hornet.

Авиабомбы JDAM-ER были разработаны Defence Science and Technology Group в начале 2000-х годов в сотрудничестве с компаниями Boeing и Ferra Engineering. Они позволяют поражать цели на расстоянии более 72 км при запуске с большой высоты.

Заметим, что JDAM — это GPS-навигационный комплект, превращающий авиабомбы в корректируемые боеприпасы. Также он оснащен инерционной системой навигации, GPS-приемником для повышения точности, крыльями и хвостовым блоком с управляемым оперением для корректировки курса.

Напомним, США объявили о новом пакете военной помощи Украине. Его стоимость составляет 425 миллионов долларов.

Мы писали о том, что Норвегия передаст Украине новую военную помощь. В частности, речь идет об истребителях F-16 и системах NASAMS.

Украинский военный также сообщил, что в неделю интенсивных боев на фронте хватает 100 000 снарядов.