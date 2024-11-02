Военная помощь Украине — Австралии передала авиабомбы JDAM-ER

Австралия передала Украине авиабомбы JDAM-ER — СМИ
Австралия передала Украине высокоточные авиабомбы JDAM-ER, которые ранее стояли на вооружении Королевских Воздушных Сил. Эти боеприпасы позволяют поражать цели на значительном расстоянии.
Об этом сообщает издание Australian Defence Magazine.
Австралия предоставила Украине авиабомбы
Отмечается, что Австралия передала Украине несколько авиабомб Joint Direct Attack Munition Extended-Range (JDAM-ER) после того, как они были сняты с вооружения Королевских ВВС страны. Однако информации однако, когда именно они были переданы, не предоставляется.
В плане использования управляемого оружия и боеприпасов говорится, что Австралия сняла с вооружения также самолеты F/A-18A/B Classic Hornet.
Авиабомбы JDAM-ER были разработаны Defence Science and Technology Group в начале 2000-х годов в сотрудничестве с компаниями Boeing и Ferra Engineering. Они позволяют поражать цели на расстоянии более 72 км при запуске с большой высоты.
Заметим, что JDAM — это GPS-навигационный комплект, превращающий авиабомбы в корректируемые боеприпасы. Также он оснащен инерционной системой навигации, GPS-приемником для повышения точности, крыльями и хвостовым блоком с управляемым оперением для корректировки курса.
Напомним, США объявили о новом пакете военной помощи Украине. Его стоимость составляет 425 миллионов долларов.
Мы писали о том, что Норвегия передаст Украине новую военную помощь. В частности, речь идет об истребителях F-16 и системах NASAMS.
Украинский военный также сообщил, что в неделю интенсивных боев на фронте хватает 100 000 снарядов.
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