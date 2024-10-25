Україна отримала ще 20 БМП Marder 1A3

БМП Marder 1A3. Фото: Rheinmetall

Найбільший німецький оборонний концерн Rheinmetall передав Україні ще 20 бойових машин піхоти Marder 1A3 наприкінці вересня 2024 року. Загалом Україна вже отримала близько 200 БМП через прямі поставки або кільцеві обміни.

Про це повідомила пресслужба компанії у п'ятницю, 25 жовтня.

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Ця поставка стала частиною німецької військової допомоги, яка фінансується урядом ФРН та охоплює багатомільйонний контракт на підтримку українських Збройних Сил.

БМП Marder 1A3, передані Україні, оснащені лазерними далекомірами, що дозволяє підвищити точність ураження цілей.

Що відомо про БМП Marder 1A3

Marder 1A3 — це бойові машини піхоти, які оснащені додатковими лазерними далекомірами для точної та ефективної ліквідації цілей. У березні 2023 року Rheinmetall отримала першу партію з 20 таких БМП від німецького уряду, після чого відбулися подальші постачання.

Навесні 2022 року Rheinmetall почала отримувати Marder 1A3 від Бундесверу для капітального ремонту, спершу за власний рахунок. Ремонтні роботи виконуються на заводах концерну в Унтерлюсі (Нижня Саксонія) та Касселі.

Marder вважається однією з найбільш надійних систем озброєння у світі. Вона була розроблена для Збройних сил Німеччини, де все ще частково використовується, проходячи постійні модернізації та вдосконалення.

Раніше Україна та Німеччина підписали важливу угоду, спрямовану на зміцнення протиповітряної оборони Збройних сил України. До ініціативи з посилення ППО приєднаються також Бельгія, Норвегія, Нідерланди та Данія

Нагадаємо, США нададуть новий пакет військової допомоги Україні вартістю 400 мільйонів доларів. Його оголосив міністр оборони США Ллойд О стін під час зустрічі з президентом Володимиром Зеленським у Києві 21 жовтня.