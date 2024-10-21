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Стало відомо, що увійде до нового пакета допомоги для України від США

21 жовтня 2024 18:58
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор
Нова допомога від США — що увійде до пакета
Американські військові вантажать допомогу Україні. Фото: Пентагон
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор

США нададуть новий пакет військової допомоги Україні вартістю 400 мільйонів доларів. Його оголосив міністр оборони США Ллойд Остін під час зустрічі з президентом Володимиром Зеленським у Києві 21 жовтня.

В Пентагоні повідомили про деталі змісту допомоги.

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Що увійде до пакета

Згідно з уточненням Пентагону, до пакета увійдуть:

  • боєприпаси для HIMARS;
  • артилерійські снаряди калібру 155 мм та 105 мм;
  • мінометні системи та боєприпаси (60 мм, 81 мм, 120 мм);
  • протитанкові ракети TOW, Javelin, AT-4;
  • бронетранспортери М113;
  • супутникові засоби зв'язку, стрілецька зброя, гранати;
  • обладнання для захисту критичної інфраструктури;
  • навчальне обладнання, запчастини та послуги з транспортування.
Скриншот допису представниці Пентагону
Скриншот допису представниці Пентагону
Скриншот допису представниці Пентагону
Скриншот допису представниці Пентагону

Нагадаємо, Зеленський повідомив деталі зустрічі з Остіном у Києві.

Також ми писали, що Франція закупить для України ще 12 САУ Caesar. Кошти на них надійшли у вигляді відсотків з російських заморожених активів.

Україна війна в Україні Ллойд Остін військова допомога США

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