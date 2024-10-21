Нова допомога від США — що увійде до пакета

Американські військові вантажать допомогу Україні. Фото: Пентагон

США нададуть новий пакет військової допомоги Україні вартістю 400 мільйонів доларів. Його оголосив міністр оборони США Ллойд Остін під час зустрічі з президентом Володимиром Зеленським у Києві 21 жовтня.

В Пентагоні повідомили про деталі змісту допомоги.

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Що увійде до пакета

Згідно з уточненням Пентагону, до пакета увійдуть:

боєприпаси для HIMARS;

артилерійські снаряди калібру 155 мм та 105 мм;

мінометні системи та боєприпаси (60 мм, 81 мм, 120 мм);

протитанкові ракети TOW, Javelin, AT-4;

бронетранспортери М113;

супутникові засоби зв'язку, стрілецька зброя, гранати;

обладнання для захисту критичної інфраструктури;

навчальне обладнання, запчастини та послуги з транспортування.

Скриншот допису представниці Пентагону

Скриншот допису представниці Пентагону

Нагадаємо, Зеленський повідомив деталі зустрічі з Остіном у Києві.

Також ми писали, що Франція закупить для України ще 12 САУ Caesar. Кошти на них надійшли у вигляді відсотків з російських заморожених активів.