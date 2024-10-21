Нова допомога від США — що увійде до пакета

Стало відомо, що увійде до нового пакета допомоги для України від США
21 жовтня 2024 18:58
Американські військові вантажать допомогу Україні. Фото: Пентагон
США нададуть новий пакет військової допомоги Україні вартістю 400 мільйонів доларів. Його оголосив міністр оборони США Ллойд Остін під час зустрічі з президентом Володимиром Зеленським у Києві 21 жовтня.
В Пентагоні повідомили про деталі змісту допомоги.
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Що увійде до пакета
Згідно з уточненням Пентагону, до пакета увійдуть:
- боєприпаси для HIMARS;
- артилерійські снаряди калібру 155 мм та 105 мм;
- мінометні системи та боєприпаси (60 мм, 81 мм, 120 мм);
- протитанкові ракети TOW, Javelin, AT-4;
- бронетранспортери М113;
- супутникові засоби зв'язку, стрілецька зброя, гранати;
- обладнання для захисту критичної інфраструктури;
- навчальне обладнання, запчастини та послуги з транспортування.
Нагадаємо, Зеленський повідомив деталі зустрічі з Остіном у Києві.
Також ми писали, що Франція закупить для України ще 12 САУ Caesar. Кошти на них надійшли у вигляді відсотків з російських заморожених активів.
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