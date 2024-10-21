Зеленський подякував Остіну за новий пакет військової допомоги від США

Володимир Зеленський та Ллойд Остін. Фото: скриншот з відео

Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 21 жовтня, провів зустріч з міністром оборони Сполучених Штатів Америки Ллойдом Остіном. Український лідер подякував США за оголошений пакет військової допомоги.

Про це Зеленський повідомив у Telegram.

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Під час зустрічі з Остіном український президент подякував за новий пакет оборонної допомоги від США на суму 400 мільйонів доларів. Відомо, що він містить в собі боєприпаси, військову техніку та озброєння для України.

"Ми обговорили найважливіші оборонні пріоритети, зокрема можливості протиповітряної оборони України, підготовку до зимового періоду та розширення використання далекобійної зброї проти російських військових об'єктів", — зазначив Зеленський.

Крім того, представники країн зосередилися на зусиллях стосовно збільшення виробництва ударних дронів, крилатих ракет, артилерійських снарядів та систем ППО. Президент наголосив на вдячності лідеру США Джо Байдену, обом партіям в Конгресі та американському народові.

"Разом з усіма нашими союзниками ми працюємо над забезпеченням перемоги та миру для України й усіх миролюбних народів", — додав він.

Скриншот допису Зеленського

Нагадаємо, під час візиту до Києва Ллойд Остін оголосив про нову військову допомогу для України на 400 мільйонів доларів.

Також ми писали, що Франція закупить для України ще 12 САУ Caesar. Кошти на них надійшли у вигляді відсотків з російських заморожених активів.