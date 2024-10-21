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До Києва прибув очільник Пентагону Ллойд Остін

21 жовтня 2024 09:13
Карина Приходько - Редактор
Ллойд Остін прибув з візитом до Києва 21 жовтня
Ллойнд Остін у Києві. Фото: x.com/SecDef
Карина Приходько - Редактор

Міністр оборони США Ллойд Остін 21 жовтня прибув з робочим візитом до Києва. Це його четвертий візит з початку повномасштабної війни.

Про це Ллойд Остін повідомив у своєму X (Twitter).

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"Я повернувся в Україну вчетверте як міністр оборони, демонструючи, що Сполучені Штати разом із міжнародною спільнотою продовжують підтримувати Україну", — написав Остін у своєму X. 

Ллойд Остін в Києві
Скриншот допису Ллойда Остіна

Водночас видання CNN повідомило, що під час цієї поїздки глава Пентагону зустрінеться з Президентом України Володимиром Зеленським та своїм колегою Рустемом Умєровим, щоб обговорити потреби України в озброєнні та те, як США можуть продовжувати підтримувати ЗСУ протягом наступного року.

Візит Остіна відбувся на тлі загострення ситуації на фронті, де українські сили продовжують стикатися з серйозними викликами.

Нагадаємо, нещодавно Остін зробив заяву щодо участі КНДР на боці РФ у війні проти України. За його словами, він не може підтвердити цю інформацію, але США за цим "спостерігають". 

Зазначимо, що 19 жовтня в Україні з візитом був міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро. Він звернувся до українців з посланням. 

Київ Ллойд Остін війна в Україні США візит переговори

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Стали брухтом — скільки коштують знищені з початку війни російські бронемашини - 80x80

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