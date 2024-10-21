Ллойд Остін прибув з візитом до Києва 21 жовтня

Ллойнд Остін у Києві. Фото: x.com/SecDef

Міністр оборони США Ллойд Остін 21 жовтня прибув з робочим візитом до Києва. Це його четвертий візит з початку повномасштабної війни.

Про це Ллойд Остін повідомив у своєму X (Twitter).

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Візит Остіна до Києва

"Я повернувся в Україну вчетверте як міністр оборони, демонструючи, що Сполучені Штати разом із міжнародною спільнотою продовжують підтримувати Україну", — написав Остін у своєму X.

Скриншот допису Ллойда Остіна

Водночас видання CNN повідомило, що під час цієї поїздки глава Пентагону зустрінеться з Президентом України Володимиром Зеленським та своїм колегою Рустемом Умєровим, щоб обговорити потреби України в озброєнні та те, як США можуть продовжувати підтримувати ЗСУ протягом наступного року.

Візит Остіна відбувся на тлі загострення ситуації на фронті, де українські сили продовжують стикатися з серйозними викликами.

Нагадаємо, нещодавно Остін зробив заяву щодо участі КНДР на боці РФ у війні проти України. За його словами, він не може підтвердити цю інформацію, але США за цим "спостерігають".

Зазначимо, що 19 жовтня в Україні з візитом був міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро. Він звернувся до українців з посланням.