Ллойд Остин прибыл с визитом в Киев 21 октября

Ллойнд Остин в Киеве. Фото: x.com/SecDef

Министр обороны США Ллойд Остин 21 октября прибыл с рабочим визитом в Киев. Это его четвертый визит с начала полномасштабной войны.

Об этом Ллойд Остин сообщил в своем X (Twitter).

Читайте также:

Визит Остина в Киев

"Я вернулся в Украину четвертый раз как министр обороны, демонстрируя, что Соединенные Штаты вместе с международным сообществом продолжают поддерживать Украину", — написал Остин в своем X.

Скриншот сообщения Ллойда Остина

В то же время, издание CNN сообщило, что во время этой поездки глава Пентагона встретится с Президентом Украины Владимиром Зеленским и своим коллегой Рустемом Умеровым, чтобы обсудить потребности Украины в вооружении и то, как США могут продолжать поддерживать ВСУ в течение следующего года.

Визит Остина прошел на фоне обострения ситуации на фронте, где украинские силы продолжают сталкиваться с серьезными вызовами.

Напомним, что недавно Остин сделал заявление об участии КНДР на стороне РФ в войне против Украины. По его словам, он не может подтвердить эту информацию, но США за этим "наблюдают".

Отметим, что 19 октября в Украину с визитом был министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро. Он обратился к украинцам с посланием.