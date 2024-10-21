Ллойд Остин прибыл с визитом в Киев 21 октября

В Киев прибыл глава Пентагона Ллойд Остин
Министр обороны США Ллойд Остин 21 октября прибыл с рабочим визитом в Киев. Это его четвертый визит с начала полномасштабной войны.
Об этом Ллойд Остин сообщил в своем X (Twitter).
Визит Остина в Киев
"Я вернулся в Украину четвертый раз как министр обороны, демонстрируя, что Соединенные Штаты вместе с международным сообществом продолжают поддерживать Украину", — написал Остин в своем X.
В то же время, издание CNN сообщило, что во время этой поездки глава Пентагона встретится с Президентом Украины Владимиром Зеленским и своим коллегой Рустемом Умеровым, чтобы обсудить потребности Украины в вооружении и то, как США могут продолжать поддерживать ВСУ в течение следующего года.
Визит Остина прошел на фоне обострения ситуации на фронте, где украинские силы продолжают сталкиваться с серьезными вызовами.
Напомним, что недавно Остин сделал заявление об участии КНДР на стороне РФ в войне против Украины. По его словам, он не может подтвердить эту информацию, но США за этим "наблюдают".
Отметим, что 19 октября в Украину с визитом был министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро. Он обратился к украинцам с посланием.
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