Зеленский поблагодарил Остина за новый пакет военной помощи от США

Владимир Зеленский и Ллойд Остин. Фото: скриншот с видео

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 21 октября, провел встречу с министром обороны Соединенных Штатов Америки Ллойдом Остином. Украинский лидер поблагодарил США за объявленный пакет военной помощи.

Об этом Зеленский сообщил в Telegram.

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Во время встречи с Остином украинский президент поблагодарил за новый пакет оборонной помощи от США на сумму 400 миллионов долларов. Известно, что он включает в себя боеприпасы, военную технику и вооружение для Украины.

"Мы обсудили важнейшие оборонные приоритеты, в частности возможности противовоздушной обороны Украины, подготовку к зимнему периоду и расширение использования дальнобойного оружия против российских военных объектов", — отметил Зеленский.

Кроме того, представители стран сосредоточились на усилиях по увеличению производства ударных дронов, крылатых ракет, артиллерийских снарядов и систем ПВО. Президент выразил благодарность лидеру США Джо Байдену, обеим партиям в Конгрессе и американскому народу.

"Вместе со всеми нашими союзниками мы работаем над обеспечением победы и мира для Украины и всех миролюбивых народов", — добавил он.

Скриншот поста Зеленского

Напомним, во время визита в Киев Ллойд Остин объявил о новой военной помощи для Украины на 400 миллионов долларов.

Также мы писали, что Франция закупит для Украины еще 12 САУ Caesar. Средства на них поступили в виде процентов с российских замороженных активов.