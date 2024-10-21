Ллойд Остін оголосив нову військову допомогу для України

Міністр оборони США Ллойд Остін. Фото: REUTERS/Tom Brenner

Міністр оборони Сполучених Штатів Америки Ллойд Остін під час візиту в Київ у понеділок, 21 жовтня, оголосив нову військову допомогу для України. Її загальна сума — 400 мільйонів доларів.

Про це повідомляє "Укрінформ".

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Нова військова допомога для України

"Під керівництвом Джо Байдена США продовжують нарощувати підтримку. Сьогодні я хочу оголосити про виділення президентського пакета допомоги на 400 мільйонів доларів на боєприпаси, військову техніку та озброєння для України", — заявив Остін.

Президент України Володимир Зеленський та глава Пентагону Ллойд Остін. Фото: "Укрінформ"

Він зазначив, що у США розуміють наслідки російської війни і для України, і для всього світу.

"Саме тому хотів би ще раз скликати Контактну групу з питань оборони України. Ми працюємо у коаліції, що складається з понад 50 країн, для того, щоб надати безпекову допомогу Україні, щоб Україна перемогла", — каже міністр оборони США.

Глава Пентагону Ллойд Остін у Києві. Фото: "Укрінформ"

Остін наголосив, що США продовжать допомагати Україні.

Нагадаємо, 21 жовтня Ллойд Остін прибув до Києва з робочим візитом, що став уже четвертим з початку повномасштабного вторгнення.

Також Франція передасть Україні ще 12 самохідних артилерійських установок Caesar, які будуть придбані за рахунок відсотків з російських заморожених активів.