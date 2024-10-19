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На засіданні G7 Умєров закликав прискорити постачання військової допомоги

19 жовтня 2024 21:02
Галина Шподарева - редактор
Рустем Умєров повідомив подробиці засіданні G7 на рівні міністрів оборони
Засідання G7 в Неаполі. Фото: Міноборони України
Галина Шподарева - редактор

Рустем Умєров взяв участь у засіданні G7 на рівні міністрів оборони в Неаполі. Міністр оборони України повідомив про головні моменти, які обговорювалися на засіданні "Великої сімки". 

Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони України у Telegram у суботу, 19 жовтня. 

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Як зазначив Рустем Умєров, оборона зараз — найважливіший пріоритет і для України, і для її партнерів.

"Уперше за 51 рік міністри оборони "Великої сімки" зібралися разом для обговорення безпеки у світі. Вдячний міністру оборони Італії за запрошення України. Це потужний сигнал для нас", — зазначив Умєров.

Учасники G7 в Неаполі
Учасники G7 в Неаполі. Фото: Міноборони України

Про що говорили на G7

На засіданні G7 на рівні міністрів оборони в Неаполі говорили про розвиток оборонної промисловості України, Європи та світу.

Рустем Умєров запропонував партнерам інвестувати в український ОПК, адже відкриття виробництв в Україні пришвидшить постачання зброї та боєприпасів. 

"Поінформував про ситуацію на фронті та представив План перемоги президента. Закликав прискорити постачання обіцяної допомоги, що є критично важливим для захисту цивільних та наших військових", — йдеться в повідомленні.

Також Умєров наголосив на необхідності активної участі союзників у навчанні бригад ЗСУ та укомплектуванні підрозділів сучасною зброєю. 

Допис Міноборони
Допис Міноборони. Фото: скриншот

Нагадаємо, як повідомив Рустем Умєров на прессконференції в Брюсселі, увагу міжнародних партнерів привернули українські розробки в оборонній сфері. Деякі країни хочуть купувати українську продукцію.

Раніше Новини.LIVE писали, що міністр оборони Рустем Умєров заявив, що під час засідання міністрів оборони НАТО по залу та відчуттях Україна не почула нічого проти вступу до Альянсу.

Умєров Міноборони Міністерство оборони військова допомога G7 ситуація на фронті

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