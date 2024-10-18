Україна в НАТО — Рустем Умэров назвав країни, які ведуть переговори щодо вступу

Міністр оборони України Рустем Умєров. Фото: Новини.LIVE

Очільник Міноборони Рустем Умєров заявив, що під час засідання міністрів оборони НАТО по залу та відчуттях Україна не почула нічого проти вступу до Альянсу. Київ продовжує співпрацювати з партнерами щодо якнайшвидшого членства.

Про це Рустем Умєров сказав у коментарі Новини. LIVE.

Читайте також:

Як пройшло засідання міністрів оборони НАТО

Відповідаючи на питання кореспондентки, Умєров зазначив, що США та Німеччина продовжують внутрішні обговорення щодо підтримки України у контексті вступу до НАТО.

Він також підтвердив, що стратегічні цілі України — це вступ до НАТО, ЄС та, у майбутньому, до G20.

"По залу і за відчуттями взагалі не почули нічого проти вступу до Альянсу", — наголосив міністр.

Нагадаємо, нещодавно один із чиновників адміністрації Джо Байдена висловився щодо вступу України до НАТО. Він заявив, що шлях до членства незворотній, але наразі консенсусу немає.

Напередодні Президент України Володимир Зеленський на пресконференції у Брюсселі заявив, що Україна вже на практиці є членом НАТО. За його словами, українські військові тримають фронт зі зброєю, яку надіслали з усього світу.

Водночас міністр оборони Литви зробив гучну заяву про запрошення України до Альянсу та наголосив, що РФ не впливає на розширення НАТО.