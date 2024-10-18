Украина в НАТО — как прошло заседание министр обороны Альянса

Министр обороны Украины Рустем Умеров. Фото: Новини.LIVE

Глава Минобороны Рустем Умеров заявил, что во время заседания министров обороны НАТО по залу и ощущениям Украина не услышала ничего против вступления в Альянс. Киев продолжает сотрудничать с партнерами по скорейшему членству.

Об этом Рустем Умеров сказал в комментарии Новини. LIVE.

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Отвечая на вопросы корреспондентки, Умеров отметил, что США и Германия продолжают внутренние обсуждения поддержки Украины в контексте вступления в НАТО.

Он также подтвердил, что стратегические цели Украины — это вступление в НАТО, ЕС и, в будущем, G20.

"По залу и по ощущениям вообще не услышали ничего против вступления в Альянс", — подчеркнул министр.

Напомним, недавно один из чиновников администрации Джо Байдена высказался о вступлении Украины в НАТО. Он заявил, что путь к членству необратим, но пока консенсуса нет.

Накануне Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Брюсселе заявил, что Украина уже на практике является членом НАТО. По его словам, украинские военные держат фронт с оружием, которое прислали со всего мира.

В то же время министр обороны Литвы сделал громкое заявление о приглашении Украины в Альянс и подчеркнул, что РФ не влияет на расширение НАТО.