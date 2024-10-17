Міністр оборони Литви відповів, на що вкаже запрошення України до НАТО

Міністр оборони Литви Лаурінас Кащюнас. Фото: Новини.LIVE

Міністр оборони Литви Лаурінас Кащюнас на пресконференції у Брюсселі наголосив на важливості надання Україні запрошення до НАТО. За його словами, це вкаже, що РФ не впливає на розширення Альянсу.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE у четвер, 17 жовтня.

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Лаурінас Кащюнас наголосив на важливості для українців, які захищають безпеку Заходу, отримати чіткий сигнал про реальність членства в НАТО. За його словами, запрошення стане визначальним і незворотним етапом в історії.

"Це реальність, не попередження, а висновок — точка неповернення. Сигнал Росії: у вас немає вето на розширення НАТО. У плані є й інші важливі аспекти, як-от допомога українцям зараз. Ми знаємо ресурси країн НАТО для ефективнішої допомоги", — заявив міністр.

Раніше ми писали, що міністр оборони Швеції Пол Йонсон повідомив, що країна підтримує План перемоги України та її майбутнє членство в НАТО. Проте вступ до Альянсу поки не на часі.

Нагадаємо, на засіданні Європейської ради Президент України Володимир Зеленський попередив про наслідки, якщо партнери не підтримають План перемоги.