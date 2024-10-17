Министр обороны Литвы ответил, на что укажет приглашение Украины в НАТО

Министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас. Фото: Новини.LIVE

Министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас на пресс-конференции в Брюсселе отметил важность предоставления Украине приглашения в НАТО. По его словам, это укажет, что РФ не влияет на расширение Альянса.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE в четверг, 17 октября.

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Лауринас Кащюнас отметил важность для украинцев, защищающих безопасность Запада, получить четкий сигнал о реальности членства в НАТО. По его словам, приглашение станет определяющим и необратимым этапом в истории.

"Это реальность, не предупреждение, а вывод — точка невозврата. Сигнал России: у вас нет вето на расширение НАТО. В плане есть и другие важные аспекты, как помощь украинцам сейчас. Мы знаем ресурсы стран НАТО для более эффективной помощи", — заявил министр.

Ранее мы писали, что министр обороны Швеции Пол Йонсон сообщил, что страна поддерживает План победы Украины и ее будущее членство в НАТО. Однако вступление в Альянс пока не ко времени.

Напомним, на заседании Европейского совета Президент Украины Владимир Зеленский предупредил о последствиях, если партнеры не поддержат План победы.