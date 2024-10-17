Що потрібно для того, щоб зупинити війну — відповідь міністра Литви

Міністр оборони Литви Лаурінас Кащюнас. Фото: Новини.LIVE

Литовський міністр оборони Лаурінас Кащюнас на пресконференції в Брюсселі заявив, аби зупинити РФ, Україну потрібно підтримувати всіма способами. Він додав, що Україна потребує всебічної підтримки, як військової, так і політичної.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE у четвер, 17 жовтня.

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Кащюнас наголосив, що для захисту від агресії Росії важливо розглянути питання запрошення України до НАТО. Він попередив, що заморожування конфлікту лише дасть Росії час на відновлення сил, після чого вона зможе загрожувати навіть країнам Альянсу.

"Українці борються і за нашу безпеку. […] Ми не маємо ракет великої дальності, але виділили ресурси і ведемо переговори з українцями щодо балістичних ракет, здатних вражати російські цілі", — пояснив міністр Литви.

Нагадаємо, міністр оборони Швеції Пол Йонсон повідомив, що країна підтримує План перемоги України та її майбутнє членство в НАТО. Проте вступ до Альянсу поки не на часі.

Раніше ми писали, що Президент України Володимир Зеленський приїхав до Брюсселя для участі в спеціальному засіданні Європейської ради на рівні лідерів країн. Там глава держави представив План перемоги.