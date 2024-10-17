Что нужно для того, чтобы остановить войну – ответ министра Литвы

Министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас. Фото: Новини.LIVE

Литовский министр обороны Лауринас Кащюнас на пресс-конференции в Брюсселе заявил, что, чтобы остановить РФ, Украину нужно поддерживать всеми способами. Он добавил, что Украина нуждается во всесторонней поддержке, как военной, так и политической.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE в четверг, 17 октября.

Читайте также:

Как остановить войну в Украине

Кащюнас подчеркнул, что для защиты от агрессии России важно рассмотреть вопрос приглашения Украины в НАТО. Он предупредил, что заморозка конфликта только даст России время на восстановление сил, после чего она может угрожать даже странам Североатлантического альянса.

"Украинцы борются и за нашу безопасность. […] У нас нет ракет большой дальности, но выделили ресурсы и ведем переговоры с украинцами относительно баллистических ракет, способных поражать российские цели", — пояснил министр Литвы.

Напомним, министр обороны Швеции Пол Йонсон сообщил, что страна поддерживает План победы Украины и ее будущее членство в НАТО. Однако вступление в Альянс пока не ко времени.

Ранее мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский отправился в Брюссель для участия в специальном заседании Европейского совета на уровне лидеров стран. Там глава государства представит План победы.