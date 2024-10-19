Рустем Умеров сообщил подробности заседании G7 на уровне министров обороны

Заседание G7 в Неаполе. Фото: Минобороны Украины

Рустем Умеров принял участие в заседании G7 на уровне министров обороны в Неаполе. Министр обороны Украины сообщил о главных моментах, которые обсуждались на заседании "Большой семерки".

Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины в Telegram в субботу, 19 октября.

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Как отметил Рустем Умеров, сейчас оборона — важнейший приоритет и для Украины, и для ее партнеров.

"Впервые за 51 год министры обороны "Большой семерки" собрались вместе для обсуждения безопасности в мире. Благодарен министру обороны Италии за приглашение Украины. Это мощный сигнал для нас", — отметил Умеров.

Участники G7 в Неаполе. Фото: Минобороны Украины

О чем говорили на G7

На заседании G7 на уровне министров обороны в Неаполе говорили о развитии оборонной промышленности Украины, Европы и мира.

Рустем Умеров предложил партнерам инвестировать в украинский ОПК, ведь открытие производств в Украине ускорит поставки оружия и боеприпасов.

"Проинформировал о ситуации на фронте и представил План победы президента. Призвал ускорить поставки обещанной помощи, что критически важно для защиты гражданских и наших военных", — говорится в сообщении.

Также Умеров отметил необходимость активного участия союзников в обучении бригад ВСУ и укомплектовании подразделений современным оружием.

Сообщение Минобороны. Фото: скриншот

Напомним, как сообщил Рустем Умеров на пресс-конференции в Брюсселе, внимание международных партнеров привлекли украинские разработки в оборонной сфере. Некоторые страны хотят покупать украинскую продукцию.

Ранее Новини.LIVE писали, что министр обороны Рустем Умеров заявил, что во время заседания министров обороны НАТО по залу и ощущениям Украина не услышала ничего против вступления в Альянс.