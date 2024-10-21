Ллойд Остин объявил новую военную помощь для Украины

В Киеве глава Пентагона объявил новую помощь Украине — о какой сумме идет речь
Министр обороны Соединенных Штатов Америки Ллойд Остин во время визита в Киев в понедельник, 21 октября, объявил новую военную помощь для Украины. Ее общая сумма 400 миллионов долларов.
Об этом сообщает "Укринформ".
Новая военная помощь для Украины
"Под руководством Джо Байдена США продолжают наращивать поддержку. Сегодня я хочу объявить о выделении президентского пакета помощи на 400 миллионов долларов на боеприпасы, военную технику и вооружение для Украины", — заявил Остин.
Он отметил, что в США понимают последствия российской войны и для Украины, и для всего мира.
"Именно поэтому хотел бы еще раз созвать Контактную группу по вопросам обороны Украины. Мы работаем в коалиции, состоящей из более чем 50 стран, для того, чтобы предоставить помощь по безопасности Украине, чтобы Украина победила", — говорит министр обороны США.
Остин отметил, что США продолжат помогать Украине.
Напомним, 21 октября Ллойд Остин прибыл в Киев с рабочим визитом, ставшим уже четвертым с начала полномасштабного вторжения.
Также Франция передаст Украине еще 12 самоходных артиллерийских установок Caesar, которые будут приобретены за счет процентов с российских замороженных активов.
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