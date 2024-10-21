Ллойд Остин объявил новую военную помощь для Украины

Министр обороны США Ллойд Остин. Фото: REUTERS/Tom Brenner

Министр обороны Соединенных Штатов Америки Ллойд Остин во время визита в Киев в понедельник, 21 октября, объявил новую военную помощь для Украины. Ее общая сумма 400 миллионов долларов.

Об этом сообщает "Укринформ".

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Новая военная помощь для Украины

"Под руководством Джо Байдена США продолжают наращивать поддержку. Сегодня я хочу объявить о выделении президентского пакета помощи на 400 миллионов долларов на боеприпасы, военную технику и вооружение для Украины", — заявил Остин.

Президент Украины Владимир Зеленский и глава Пентагона Ллойд Остин. Фото: "Укринформ"

Он отметил, что в США понимают последствия российской войны и для Украины, и для всего мира.

"Именно поэтому хотел бы еще раз созвать Контактную группу по вопросам обороны Украины. Мы работаем в коалиции, состоящей из более чем 50 стран, для того, чтобы предоставить помощь по безопасности Украине, чтобы Украина победила", — говорит министр обороны США.

Глава Пентагона Ллойд Остин в Киеве. Фото: "Укринформ"

Остин отметил, что США продолжат помогать Украине.

Напомним, 21 октября Ллойд Остин прибыл в Киев с рабочим визитом, ставшим уже четвертым с начала полномасштабного вторжения.

Также Франция передаст Украине еще 12 самоходных артиллерийских установок Caesar, которые будут приобретены за счет процентов с российских замороженных активов.