Новая помощь от США — что войдет в пакет

Стало известно, что войдет в новый пакет помощи для Украины от США
21 октября 2024 18:58
Американские военные грузят помощь Украине. Фото: Пентагон
США предоставит новый пакет военной помощи Украине стоимостью 400 миллионов долларов. Его объявил министр обороны США Ллойд Остин во время встречи с президентом Владимиром Зеленским в Киеве 21 октября.
В Пентагоне сообщили о деталях содержимого помощи.
Читайте также:
Что войдет в пакет
Согласно уточнению Пентагона, в пакет войдут:
- боеприпасы для HIMARS;
- артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм;
- минометные системы и боеприпасы (60 мм, 81 мм, 120 мм);
- противотанковые ракеты TOW, Javelin, AT-4;
- бронетранспортеры М113;
- спутниковые средства связи, стрелковое оружие, гранаты;
- оборудование для защиты критической инфраструктуры;
- обучающее оборудование, запчасти и услуги по транспортировке.
Напомним, Зеленский сообщил детали встречи с Остином в Киеве.
Также мы писали, что Франция закупит для Украины еще 12 САУ Caesar. Средства на них поступили в виде процентов по российским замороженным активам.
Читайте Новини.LIVE!