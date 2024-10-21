Новая помощь от США — что войдет в пакет

Американские военные грузят помощь Украине. Фото: Пентагон

США предоставит новый пакет военной помощи Украине стоимостью 400 миллионов долларов. Его объявил министр обороны США Ллойд Остин во время встречи с президентом Владимиром Зеленским в Киеве 21 октября.

В Пентагоне сообщили о деталях содержимого помощи.

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Что войдет в пакет

Согласно уточнению Пентагона, в пакет войдут:

боеприпасы для HIMARS;

артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм;

минометные системы и боеприпасы (60 мм, 81 мм, 120 мм);

противотанковые ракеты TOW, Javelin, AT-4;

бронетранспортеры М113;

спутниковые средства связи, стрелковое оружие, гранаты;

оборудование для защиты критической инфраструктуры;

обучающее оборудование, запчасти и услуги по транспортировке.

Скриншот сообщения представительницы Пентагона

Скриншот сообщения представительницы Пентагона

Напомним, Зеленский сообщил детали встречи с Остином в Киеве.

Также мы писали, что Франция закупит для Украины еще 12 САУ Caesar. Средства на них поступили в виде процентов по российским замороженным активам.