Військова допомога — Україна та Німеччина підписали угоду про посилення ППО

Міністр оборони України Рустем Умєров та очільник Міноборони Німеччини Борис Пісторіус. Фото: Міноборони України

Україна та Німеччина підписали важливу угоду, спрямовану на зміцнення протиповітряної оборони Збройних сил України. До ініціативи з посилення ППО приєднаються також Бельгія, Норвегія, Нідерланди та Данія

Про це повідомила пресслужба Міноборони України у неділю, 20 жовтня.

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За даними міністра оборони України Рустема Умєрова, документ передбачає реалізацію спільних проєктів чи окремих національних ініціатив, які спрямовані на зміцнення протиповітряної оборони ЗСУ.

"Щиро дякую Німеччині за ініціативу та всім країнам-учасницям за сильний внесок у безпеку України", — заявив Умєров за результатами засідання міністрів оборони G7 в Італії.

Повідомляється, що ініціативу щодо посилення ППО підтримають також Бельгія, Норвегія, Нідерланди та Данія. Такі кроки забезпечать значне підвищення обороноздатності України.

Міністр оборони України зауважив, що угода є черговим підтвердженням потужної міжнародної підтримки у протистоянні агресії та захисті мирного населення.

Нагадаємо, Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провів нараду із військовими командирами, де вони обговорювали посилення ППО на фоні активізації російських обстрілів.

Раніше ми писали про те, що Президент України Володимир Зеленський заявив, що цьогорічна зима буде складною та небезпечною для українців. Україні необхідно отримати нові системи протиповітряної оборони.