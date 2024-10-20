Военная помощь — Украина и Германия подписали соглашение об усилении ПВО

Украина и Германия подписали соглашение о срочном усилении ПВО — детали
Украина и Германия подписали важное соглашение, направленное на укрепление противовоздушной обороны Вооруженных сил Украины. К инициативе по усилению ПВО присоединятся также Бельгия, Норвегия, Нидерланды и Дания.
Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Украины в воскресенье, 20 октября.
Соглашение между Украиной и Германией
По данным министра обороны Украины Рустема Умерова, документ предусматривает реализацию совместных проектов или отдельных национальных инициатив, направленных на укрепление противовоздушной обороны ВСУ.
"Спасибо Германии за инициативу и всем странам-участницам за сильный вклад в безопасность Украины", — заявил Умеров по результатам заседания министров обороны G7 в Италии.
Сообщается, что инициативу по усилению ПВО поддержат также Бельгия, Норвегия, Нидерланды и Дания. Такие шаги обеспечат значительное повышение обороноспособности Украины.
Министр обороны Украины отметил, что соглашение является очередным подтверждением мощной международной поддержки в противостоянии агрессии и защите мирного населения.
Напомним, Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провел совещание с военными командирами, где они обсуждали усиление ПВО на фоне активизации российских обстрелов.
Ранее мы писали о том, что Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что нынешняя зима будет сложной и опасной для украинцев. Украине необходимо получить новые системы противовоздушной обороны.
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