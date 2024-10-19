Війна в Україні — які країни надали найбільше допомоги з початку повномасштабного вторгнення Росії

Валюта євро. Фото: Freepick

Найбільшими донорами допомоги Україні у війні проти Росії є Сполучені Штати, Інститути Європейського Союзу та Німеччина. За обсягом допомоги відносно внутрішньовалового продукту лідирує Данія.

Про це повідомляє Ukraine Support Tracker.

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За даними Ukraine Support Tracker, найбільшими донорами допомоги Україні у війні проти Росії є США, Європейський Союз та інші західні країни. Основна мета цієї бази даних — оцінка масштабів наданої військової, фінансової та гуманітарної допомоги від країн-донорів із початку повномасштабного вторгнення.

Загалом оцінюються 41 країни, зокрема, країни-члени ЄС, інші члени G7, а також Австралія, Південна Корея, Туреччина, Норвегія, Нова Зеландія, Швейцарія, Китай, Тайвань, Індія та Ісландія. Крім того, інституції ЄС включені як окремий донор.

Загалом у топрейтингу знаходяться так країни, як:

США — 84,73 млрд євро допомоги;

Інститути ЄС — 43,83 млрд євро;

Німеччина — 15,09 млрд євро;

Великобританія — 13,68 млрд євро;

Японія — 9,01 млрд євро.

Обсяг наданої допомоги країн-партнерів з початку повномасштабного вторгнення. Діаграма: Новини.LIVE

Якщо аналізувати допомогу щодо ВВП, то лідерами стали Данія (1,86%), Естонія (1,85%), Литва (1,64%), Латвія (1,41%) та Фінляндія (0,90%).

Нагадаємо, Латвія продовжує підтримку України у війні проти Росії. Зокрема, уряд виділив 3,5% внутрішньовалового продукту на військову та енергетичну допомогу.

Раніше ми писали про те, що Європейський Союз попередньо підтримав надання Україні безповоротного кредитного пакета на суму до 35 мільярдів євро, забезпеченого заблокованими активами російського центрального банку.