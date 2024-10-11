Шольц оголосив про новий пакет допомоги для України на €1,4 млрд

Канцлер Німеччини Олаф Шольц. Фото: Reuters

У п'ятницю, 11 жовтня, канцлер Німеччини Олаф Шольц анонсував надання Україні нового пакету військової допомоги. Вона буде передана за підтримки Бельгії, Данії та Норвегії до кінця року.

Про це Шольц заявив під час зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським у Берліні.

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Шольц наголосив, що головним питанням у підтримці України залишається допомога з ППО.

Він підкреслив, що Україні надали новий пакет на 600 млн євро, який включає вже п’яту систему IRIS-T SLM, танки, гаубиці, боєприпаси та дрони.

"До кінця року за підтримки партнерів — Бельгії, Данії, Норвегії — поставимо в Україну ще один пакет на 1,4 млрд євро", — сказав Шольц.

Канцлер ФРН зазначив, що пакет допомоги на 1,4 млрд євро також містить системи ППО, IRIS-T, зенітний артилерійський комплекс Skynex, "гепарди", керовані гаубиці, САУ, броньовані машини, бойові дрони, радари та боєприпаси.

Нагадаємо, на початку жовтня Німеччина передала Україні додаткові системи протиповітряної оборони IRIS-T. Ця допомога була співфінансована Норвегією за німецькою ініціативою.

А у вересні ФРН виділила додаткові 400 мільйонів євро на постачання озброєнь для ЗСУ. Ще 170 мільйонів євро будуть спрямовані на відновлення української енергетичної інфраструктури.