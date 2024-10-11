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Німеччина анонсувала надання Україні нового пакету допомоги — що у списку

11 жовтня 2024 16:20
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
Шольц оголосив про новий пакет допомоги для України на €1,4 млрд
Канцлер Німеччини Олаф Шольц. Фото: Reuters
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

У п'ятницю, 11 жовтня, канцлер Німеччини Олаф Шольц анонсував надання Україні нового пакету військової допомоги. Вона буде передана за підтримки Бельгії, Данії та Норвегії до кінця року.

Про це Шольц заявив під час зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським у Берліні.

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Шольц наголосив, що головним питанням у підтримці України залишається допомога з ППО.

Він підкреслив, що Україні надали новий пакет на 600 млн євро, який включає вже п’яту систему IRIS-T SLM, танки, гаубиці, боєприпаси та дрони.

"До кінця року за підтримки партнерів — Бельгії, Данії, Норвегії — поставимо в Україну ще один пакет на 1,4 млрд євро", — сказав Шольц.

Канцлер ФРН зазначив, що пакет допомоги на 1,4 млрд євро також містить системи ППО, IRIS-T, зенітний артилерійський комплекс Skynex, "гепарди", керовані гаубиці, САУ, броньовані машини, бойові дрони, радари та боєприпаси.

Нагадаємо, на початку жовтня Німеччина передала Україні додаткові системи протиповітряної оборони IRIS-T. Ця допомога була співфінансована Норвегією за німецькою ініціативою.

А у вересні ФРН виділила додаткові 400 мільйонів євро на постачання озброєнь для ЗСУ. Ще 170 мільйонів євро будуть спрямовані на відновлення української енергетичної інфраструктури.

Володимир Зеленський Німеччина Данія Норвегія військова допомога Бельгія Олаф Шольц

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