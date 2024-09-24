Канцлер Німеччини Олаф Шольц проти завдання Україною далекобійних ударів по території Росії

Олаф Шольц. Фото: EPA/UPG

Канцлер Німеччини Олаф Шольф вважає, що послаблювати обмеження на використання Україною німецької зброї непотрібно. Політик проти того, щоб українці завдавали далекобійних ударів по території Росії.

Як повідомляє DPA, про це він заявив у понеділок, 23 вересня, перед зустріччю з Володимиром Зеленським.

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Політик заявив, що німецький уряд підтримав кілька рішень щодо військової підтримки України, зокрема вирішили не скасовувати обмеження на дальність стрільби.

"Це (далекобійні удари по території РФ — прим. ред.) несумісно з моєю особистою позицією. Ми не будемо цього робити (надавати дозвіл на далекобійні удари по Росії — прим. ред.), і в нас на це вагомі причини", — зазначив канцлер Німеччини.

Нагадаємо, в понеділок, 24 вересня, у Нью-Йорку зустрілися президент України Володимир Зеленський та канцлер Німеччини Олаф Шольц. Під час зустрічі сторони обговорили питання наближення справедливого миру.

Раніше представники партії Олафа Шольца запропонували створити міжнародну контактну групу для сприяння мирному врегулюванню війни Росії проти України. На думку лідера фракції Соціал-демократичної партії Німеччини у Бундестазі Рольфа Мютценіха, до складу такої контактної групи могли б увійти Китай, Індія, Туреччина та Бразилія.