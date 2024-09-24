Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Новини дня arrow Шольц виступив проти далекобійних ударів по території Росії arrow

Шольц виступив проти далекобійних ударів по території Росії

24 вересня 2024 00:30
Чекарьова Марія - редактор
Канцлер Німеччини Олаф Шольц проти завдання Україною далекобійних ударів по території Росії
Олаф Шольц. Фото: EPA/UPG
Чекарьова Марія - редактор

Канцлер Німеччини Олаф Шольф вважає, що послаблювати обмеження на використання Україною німецької зброї непотрібно. Політик проти того, щоб українці завдавали далекобійних ударів по території Росії.

Як повідомляє DPA, про це він заявив у понеділок, 23 вересня, перед зустріччю з Володимиром Зеленським.

Читайте також:

Думка Шольца щодо далекобійних ударів по РФ

Політик заявив, що німецький уряд підтримав кілька рішень щодо військової підтримки України, зокрема вирішили не скасовувати обмеження на дальність стрільби.

"Це (далекобійні удари по території РФ — прим. ред.) несумісно з моєю особистою позицією. Ми не будемо цього робити (надавати дозвіл на далекобійні удари по Росії — прим. ред.), і в нас на це вагомі причини", — зазначив канцлер Німеччини.

Нагадаємо, в понеділок, 24 вересня, у Нью-Йорку зустрілися президент України Володимир Зеленський та канцлер Німеччини Олаф Шольц. Під час зустрічі сторони обговорили питання наближення справедливого миру.

Раніше представники партії Олафа Шольца запропонували створити міжнародну контактну групу для сприяння мирному врегулюванню війни Росії проти України. На думку лідера фракції Соціал-демократичної партії Німеччини у Бундестазі Рольфа Мютценіха, до складу такої контактної групи  могли б увійти Китай, Індія, Туреччина та Бразилія.

Німеччина зброя військова допомога Олаф Шольц Росія

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

01:32 На Львівщині шахрай заробив на ухилянті — як його покарав суд

01:24 Дюбуа заробив набагато менше Джошуа — джерело опублікувало суми гонорарів за бій

00:49 "Дипломатка" Аліна Гросу розповіла про збір коштів — МЗС відхрестилось від неї

00:30 Транспорт на ЗСУ — у кого не вилучатимуть автівки

00:30 Шольц виступив проти далекобійних ударів по території Росії

Квадробінг — чому їсти котячий корм і пісяти в лоток вже не страшно для підлітків - 80x80

Квадробінг — чому їсти котячий корм і пісяти в лоток вже не страшно для підлітків

00:29 Зозуля допоміг українцю перейти до найненависнішого іспанського клубу

00:10 Росіяни завдали удару по Запоріжжю — є загиблий і поранені

00:06 Зійтись десь посередині — президент Чехії про переговори Києва та Москви

23 вересня 2024

23:58 Зеленський зустрівся з прем'єром Японії — про що говорили

23:53 На Рівненщині жінка повідомляла про місця видачі повісток — що вирішив суд

01:32 На Львівщині шахрай заробив на ухилянті — як його покарав суд

01:24 Дюбуа заробив набагато менше Джошуа — джерело опублікувало суми гонорарів за бій

00:49 "Дипломатка" Аліна Гросу розповіла про збір коштів — МЗС відхрестилось від неї

00:30 Транспорт на ЗСУ — у кого не вилучатимуть автівки

00:30 Шольц виступив проти далекобійних ударів по території Росії

Квадробінг — чому їсти котячий корм і пісяти в лоток вже не страшно для підлітків - 80x80

Квадробінг — чому їсти котячий корм і пісяти в лоток вже не страшно для підлітків

00:29 Зозуля допоміг українцю перейти до найненависнішого іспанського клубу

00:10 Росіяни завдали удару по Запоріжжю — є загиблий і поранені

00:06 Зійтись десь посередині — президент Чехії про переговори Києва та Москви

23 вересня 2024

23:58 Зеленський зустрівся з прем'єром Японії — про що говорили

23:53 На Рівненщині жінка повідомляла про місця видачі повісток — що вирішив суд

18:17 З Новим Парижем та без Першотравневого — одесити за чи проти перейменування сіл

21 вересня 2024
Ексклюзив

08:05 Булінг дітей з розладами спектра аутизму у школі — поради психолога

06:40 Скільки коштує 1 кг алюмінію у вересні — ціни на кольорові метали в Україні

06:05 Квадробінг — чому їсти котячий корм і пісяти в лоток вже не страшно для підлітків

20 вересня 2024

18:43 Одесити про мир та перемогу — якими їх бачать

06:37 Ціни на продукти у в Україні — на скільки здорожчали м'ясо, сало та ковбаса у вересні

Новина з відео

06:07 Скорочують виплати та вимагають працювати — зміни для українських біженців в ЄС

19 вересня 2024

19:33 Одеський онкодиспансер сьогодні — ТОП-3 захворювань та що змінилося за рік

18 вересня 2024
Ексклюзив

18:43 Компенсація за затоплене авто в Одесі — міф чи реальність

06:40 В Україні продовжують рости ціни на золото — скільки коштує 1 г дорогоцінних металів у вересні

Text

23:07 Російський опозиціонер Гудков припустив, коли закінчиться війна в Україні

Text

19:29 Нардепка пояснила, чи надаватиме Telegram інформацію правоохоронцям України

Text

17:50 Візит Зеленського до США та ймовірна дата кінця війни — ефір Вечір.LIVE

Text

17:31 Удар по Запоріжжю — в ОВА повідомили про деталі розслідування

Text

17:23 Рябцев пояснив, як в Україні захищають енергоблоки АЕС від атак Росії

Квадробінг — чому їсти котячий корм і пісяти в лоток вже не страшно для підлітків - 80x80

Квадробінг — чому їсти котячий корм і пісяти в лоток вже не страшно для підлітків

Text

15:27 Нардеп розкритикував вилучення ПДФО у силовиків і військових

Text

14:13 Відірваний від реалій — нардеп висловився про доцільність телемарафону

Text

13:41 Нардеп Євтушок повідомив, чи будуть підвищувати зарплатню народним депутатам

Text

13:15 Військовий назвав головну причину, чому війна може закінчитися у 2025 році

Text

13:00 Зеленський у США та удар по автобусу на Сумщині — ефір День.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:38 У Раді назвали суму, яку будуть платити чоловіки для бронювання від мобілізації

12 вересня 2024

06:01 Ощадбанк залишив пенсіонера без грошей — чому блокують 100% суми

22 вересня 2024

12:52 Виплати військовослужбовцям — на яку суму відпускних можна розраховувати

21 вересня 2024

06:30 Нові правила мобілізації — яке майно не можуть забрати в ухилянтів

13 вересня 2024

06:10 Українці отримають доплати до пенсій у 889 грн — хто має право

12 вересня 2024

14:31 Підвищення пенсій на 1500 грн — що відомо про майбутню індексацію

10 вересня 2024

03:20 Торт за 15 хвилин, всього з 5 інгредієнтів — без випічки, швидко, бюджетно і дуже смачно

08:00 Українцям доступна фінансова допомога від NRC — як подати заявку

14 вересня 2024

16:20 Відкупитися буде неможливо — в Україні анонсували нові правила бронювання від мобілізації

18 вересня 2024

06:45 Помиляються 52% водіїв — яке авто порушує правило на круговому перехресті