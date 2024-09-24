Канцлер Германии Олаф Шольц против нанесения Украиной дальнобойных ударов по территории России

Олаф Шольц. Фото: EPA/UPG

Канцлер Германии Олаф Шольф считает, что ослаблять ограничения на использование Украиной немецкого оружия не нужно. Политик против того, чтобы украинцы наносили дальнобойные удары по территории России.

Как сообщает DPA, об этом он заявил в понедельник, 23 сентября, перед встречей с Владимиром Зеленским.

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Политик заявил, что немецкое правительство поддержало несколько решений касательно военной поддержки Украины, в частности, решили не отменять ограничения на дальность стрельбы.

"Это (дальнобойные удары по территории РФ — прим. ред.) несовместимо с моей личной позицией. Мы не будем этого делать (предоставлять разрешение на дальнобойные удары по России — прим. ред.), и у нас на это веские причины", — отметил канцлер Германии.

Напомним, в понедельник, 24 сентября, в Нью-Йорке встретились президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Олаф Шольц. В ходе встречи стороны обсудили вопросы приближения справедливого мира.

Ранее представители партии Олафа Шольца предложили создать международную контактную группу по содействию мирному урегулированию войны России против Украины. По мнению лидера фракции Социал-демократической партии Германии в Бундестаге Рольфа Мютцениха, в состав такой контактной группы могли бы войти Китай, Индия, Турция и Бразилия.