Шольц объявил о новом пакете помощи для Украины на €1,4 млрд

Канцлер Германии Олаф Шольц. Фото: Reuters

В пятницу, 11 октября, канцлер Германии Олаф Шольц анонсировал предоставление Украине нового пакета военной помощи. Она будет передана при поддержке Бельгии, Дании и Норвегии до конца года.

Об этом Шольц заявил во время встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским в Берлине.

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Шольц подчеркнул, что главным вопросом в поддержке Украины остается помощь с ПВО.

Он подчеркнул, что Украине предоставили новый пакет на 600 млн евро, включающий уже пятую систему IRIS-T SLM, танки, гаубицы, боеприпасы и дроны.

"До конца года при поддержке партнеров — Бельгии, Дании, Норвегии — поставим в Украину еще один пакет на 1,4 млрд евро", — сказал Шольц.

Канцлер ФРГ отметил, что пакет помощи на 1,4 млрд евро также содержит ПВО, IRIS-T, зенитный артиллерийский комплекс Skynex, гепарды, управляемые гаубицы, САУ, бронированные машины, боевые дроны, радары и боеприпасы.

Напомним, в начале октября Германия передала Украине дополнительные системы противовоздушной обороны IRIS-T. Эта помощь была софинансирована Норвегией по германской инициативе.

А в сентябре ФРГ выделила дополнительные 400 миллионов евро на поставку вооружений для ВСУ. Еще 170 миллионов евро будут направлены на восстановление украинской энергетической инфраструктуры.