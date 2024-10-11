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Германия анонсировала предоставление Украине нового пакета помощи — что в списке

11 октября 2024 16:20
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор
Шольц объявил о новом пакете помощи для Украины на €1,4 млрд
Канцлер Германии Олаф Шольц. Фото: Reuters
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор

В пятницу, 11 октября, канцлер Германии Олаф Шольц анонсировал предоставление Украине нового пакета военной помощи. Она будет передана при поддержке Бельгии, Дании и Норвегии до конца года.

Об этом Шольц заявил во время встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским в Берлине.

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Шольц подчеркнул, что главным вопросом в поддержке Украины остается помощь с ПВО.

Он подчеркнул, что Украине предоставили новый пакет на 600 млн евро, включающий уже пятую систему IRIS-T SLM, танки, гаубицы, боеприпасы и дроны.

"До конца года при поддержке партнеров — Бельгии, Дании, Норвегии — поставим в Украину еще один пакет на 1,4 млрд евро", — сказал Шольц.

Канцлер ФРГ отметил, что пакет помощи на 1,4 млрд евро также содержит ПВО, IRIS-T, зенитный артиллерийский комплекс Skynex, гепарды, управляемые гаубицы, САУ, бронированные машины, боевые дроны, радары и боеприпасы.

Напомним, в начале октября Германия передала Украине дополнительные системы противовоздушной обороны IRIS-T. Эта помощь была софинансирована Норвегией по германской инициативе.

А в сентябре ФРГ выделила дополнительные 400 миллионов евро на поставку вооружений для ВСУ. Еще 170 миллионов евро будут направлены на восстановление украинской энергетической инфраструктуры.

Владимир Зеленский Германия Дания Норвегия военная помощь Бельгия Олаф Шольц

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