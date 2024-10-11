Шольц объявил о новом пакете помощи для Украины на €1,4 млрд

Германия анонсировала предоставление Украине нового пакета помощи — что в списке
В пятницу, 11 октября, канцлер Германии Олаф Шольц анонсировал предоставление Украине нового пакета военной помощи. Она будет передана при поддержке Бельгии, Дании и Норвегии до конца года.
Об этом Шольц заявил во время встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским в Берлине.
Новая помощь Украине
Шольц подчеркнул, что главным вопросом в поддержке Украины остается помощь с ПВО.
Он подчеркнул, что Украине предоставили новый пакет на 600 млн евро, включающий уже пятую систему IRIS-T SLM, танки, гаубицы, боеприпасы и дроны.
"До конца года при поддержке партнеров — Бельгии, Дании, Норвегии — поставим в Украину еще один пакет на 1,4 млрд евро", — сказал Шольц.
Канцлер ФРГ отметил, что пакет помощи на 1,4 млрд евро также содержит ПВО, IRIS-T, зенитный артиллерийский комплекс Skynex, гепарды, управляемые гаубицы, САУ, бронированные машины, боевые дроны, радары и боеприпасы.
Напомним, в начале октября Германия передала Украине дополнительные системы противовоздушной обороны IRIS-T. Эта помощь была софинансирована Норвегией по германской инициативе.
А в сентябре ФРГ выделила дополнительные 400 миллионов евро на поставку вооружений для ВСУ. Еще 170 миллионов евро будут направлены на восстановление украинской энергетической инфраструктуры.
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