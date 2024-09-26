Німеччина оголосила про надання України нового пакета військової допомоги

Бундестаг. Фото: Reuters

Німеччина ухвалила рішення про виділення додаткових 400 мільйонів євро на постачання озброєнь для Збройних сил України. Ще 170 мільйонів євро будуть спрямовані на відновлення української енергетичної інфраструктури.

Про це повідомив німецький уряд у четвер, 26 вересня.

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Новий пакет військової допомоги

26 вересня під час 79-ї Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку учасники зустрічі підтвердили свою рішучість продовжувати підтримку України в умовах російської агресії. Бундестаг затвердив рішення про збільшення фінансування військової допомоги на 400 мільйонів євро, що дозволить придбати сучасні системи протиповітряної оборони, танки, безпілотники та боєприпаси.

Також Німеччина оголосила про виділення ще 170 мільйонів євро для відновлення енергетичної інфраструктури України.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський на засіданні Ради Безпеки ООН заявив, що Росія планує нові атаки на енергетичну інфраструктуру України, включаючи атомні електростанції. Він закликав світ до активної протидії агресії Москви.

Раніше ми писали, що Україна отримає кредит у 35 млрд євро від ЄС. Призначення — підтримка української енергетики напередодні зими.