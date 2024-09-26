Германия объявила о предоставлении Украины нового пакета военной помощи

Бундестаг. Фото: Reuters

Германия приняла решение о выделении дополнительных 400 миллионов евро на поставку вооружений для Вооруженных сил Украины. Еще 170 миллионов евро будут направлены на восстановление украинской энергетической инфраструктуры.

Об этом сообщило немецкое правительство в четверг, 26 сентября.

Читайте также:

Новый пакет военной помощи

26 сентября во время 79 Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке участники встречи подтвердили свою решимость продолжать поддержку Украины в условиях российской агрессии. Бундестаг утвердил решение об увеличении финансирования военной помощи на 400 миллионов евро, что позволит приобрести современные системы противовоздушной обороны, танки, беспилотники и боеприпасы.

Германия также объявила о выделении еще 170 миллионов евро для восстановления энергетической инфраструктуры Украины.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский на заседании Совета Безопасности ООН заявил, что Россия планирует новые атаки на энергетическую инфраструктуру Украины, включая атомные электростанции. Он призвал мир к активному противодействию агрессии Москвы.

Ранее мы писали, что Украина получит кредит в 35 млрд евро от ЕС. Назначение — поддержка украинской энергетики в преддверии зимы.