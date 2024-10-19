Война в Украине — какие страны оказали больше помощи с начала полномасштабного вторжения России

Валюта евро. Фото: Freepick

Наибольшими донорами помощи Украине в войне против России являются Соединенные Штаты, Институты Европейского Союза и Германия. По объему помощи в отношении внутривалового продукта лидирует Дания.

Об этом сообщает Ukraine Support Tracker.

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По данным Ukraine Support Tracker, крупнейшими донорами помощи Украине в войне против России являются США, Европейский Союз и другие западные страны. Основная цель этой базы данных - оценка масштабов предоставленной военной, финансовой и гуманитарной помощи от стран-доноров с начала полномасштабного вторжения.

В целом оцениваются 41 страна, в частности, страны-члены ЕС, другие члены G7, а также Австралия, Южная Корея, Турция, Норвегия, Новая Зеландия, Швейцария, Китай, Тайвань, Индия и Исландия. Кроме того, институты ЕС включены как отдельный донор.

В общем, в топ рейтинге находятся так страны, как:

США — 84,73 млрд евро помощи;

Институты ЕС — 43,83 млрд евро;

Германия — 15,09 млрд евро;

Великобритания — 13,68 млрд евро;

Япония — 9,01 млрд евро.

Объем помощи стран-партнеров с начала полномасштабного вторжения. Диаграмма: Новини.LIVE

Если анализировать помощь относительно ВВП, то лидерами стали Дания (1,86%), Эстония (1,85%), Литва (1,64%), Латвия (1,41%) и Финляндия (0,90%).

Напомним, Латвия продолжает поддержку Украины в войне против России. В частности, правительство выделило 3,5% внутривалового продукта на военную и энергетическую помощь.

Ранее мы писали о том, что Европейский Союз предварительно поддержал предоставление Украине безвозвратного кредитного пакета на сумму до 35 миллиардов евро , обеспеченного заблокированными активами российского центрального банка.