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Rheinmetall передал Украине еще 20 боевых машин Marder

25 октября 2024 17:37
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор
Украина получила еще 20 БМП Marder 1A3
БМП Marder 1A3. Фото: Rheinmetall
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор

Крупнейший германский оборонный концерн Rheinmetall передал Украине еще 20 боевых машин пехоты Marder 1A3 в конце сентября 2024 года. В целом Украина уже получила около 200 БМП из-за прямых поставок или кольцевых обменов.

Об этом сообщила пресс-служба компании в пятницу, 25 октября.

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Эта поставка стала частью немецкой военной помощи, финансируемой правительством ФРГ и охватывающей многомиллионный контракт в поддержку украинских Вооруженных Сил.

БМП Marder 1A3, передаваемые Украине, оснащены лазерными дальномерами, что позволяет повысить точность поражения целей.

Marder, хотя постепенно заменяется в Бундесвере более новыми моделями, как Puma, остается одной из самых надежных систем, проверенных в боевых условиях.

Что известно о БМП Marder 1A3

Marder 1A3 — это боевые машины пехоты, которые оснащены дополнительными лазерными дальномерами для точной и эффективной ликвидации целей. В марте 2023 года Rheinmetall получила первую партию из 20 таких БМП от немецкого правительства, после чего последовали дальнейшие поставки.

Весной 2022 года Rheinmetall начала получать Marder 1A3 от Бундесвера для капитального ремонта, сначала за свой счет. Ремонтные работы выполняются на заводах концерна в Унтерлюсе (Нижняя Саксония) и Касселе.

Marder считается одной из самых надежных систем вооружения в мире. Она была разработана для Вооруженных сил Германии, где все еще частично используется, проходя постоянные модернизации и совершенствования.

Ранее Украина и Германия подписали важное соглашение , направленное на укрепление противовоздушной обороны Вооруженных сил Украины. К инициативе по усилению ПВО присоединятся также Бельгия, Норвегия, Нидерланды и Дания.

Напомним, США предоставит новый пакет военной помощи Украине стоимостью 400 миллионов долларов. Его объявил министр обороны США Ллойд во время встречи с президентом Владимиром Зеленским в Киеве 21 октября.  

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