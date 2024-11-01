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США оголосили новий пакет допомоги Україні — що у списку

1 листопада 2024 19:32
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
Військова допомога Україні від США — яку зброю передали американці
Американські військові вантажать допомогу Україні. Фото: Пентагон
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

У п'ятницю, 1 листопада, Сполучені Штати Америки (США) оголосили про новий пакет військової допомоги Україні. Його вартість становить 425 мільйонів доларів.

Про це повідомили у пресслужбі Пентагону.

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Оборонний пакет підтримки вартістю 425 мільйонів доларів містить ракети-перехоплювачі ППО, боєприпаси для реактивних систем і артилерії, бронетехніку і протитанкову зброю:

  • боєприпаси для NASAMS;
  • боєприпаси для HIMARS;
  • ракети Stinger;
  • обладнання та боєприпаси для протидії безпілотним авіаційним системам (c-UAS);
  • боєприпаси класу "повітря - земля";
  • 155-мм та 105-мм артснаряди;
  • ракети трубчастого пуску з оптичним відстеженням та проводовим наведенням (TOW);
  • протитанкові комплекси Javelin та AT-4;
  • бронетранспортери Stryker;
  • стрілецька зброя та боєприпаси;
  • медичне обладнання;
  • обладнання та боєприпаси для підривних робіт;
  • запчастини, допоміжне обладнання, послуги, навчання та транспортування. 

"Сполучені Штати продовжуватимуть працювати разом із іншими членами Альянсу та партнерами через Контактну групу з оборони України та пов’язані з нею коаліції можливостей, щоб задовольнити терміново необхідні потреби України на полі бою та захистити від російської агресії", — йдеться у повідомленні Пентагону.

Раніше ми повідомляли, що Норвегія передасть Україні нову військову допомогу. Зокрема, йдеться про винищувачі F-16 та системи NASAMS.

А президент Володимир Зеленський заявив, що є серйозні проблеми з термінами поставок обіцяних пакетів допомоги в Україну від партнерів.

Пентагон війна в Україні зброя військова допомога США військова техніка

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