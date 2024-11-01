Військова допомога Україні від США — яку зброю передали американці

США оголосили новий пакет допомоги Україні — що у списку
У п'ятницю, 1 листопада, Сполучені Штати Америки (США) оголосили про новий пакет військової допомоги Україні. Його вартість становить 425 мільйонів доларів.
Про це повідомили у пресслужбі Пентагону.
Що включає пакет допомоги від США
Оборонний пакет підтримки вартістю 425 мільйонів доларів містить ракети-перехоплювачі ППО, боєприпаси для реактивних систем і артилерії, бронетехніку і протитанкову зброю:
- боєприпаси для NASAMS;
- боєприпаси для HIMARS;
- ракети Stinger;
- обладнання та боєприпаси для протидії безпілотним авіаційним системам (c-UAS);
- боєприпаси класу "повітря - земля";
- 155-мм та 105-мм артснаряди;
- ракети трубчастого пуску з оптичним відстеженням та проводовим наведенням (TOW);
- протитанкові комплекси Javelin та AT-4;
- бронетранспортери Stryker;
- стрілецька зброя та боєприпаси;
- медичне обладнання;
- обладнання та боєприпаси для підривних робіт;
- запчастини, допоміжне обладнання, послуги, навчання та транспортування.
"Сполучені Штати продовжуватимуть працювати разом із іншими членами Альянсу та партнерами через Контактну групу з оборони України та пов’язані з нею коаліції можливостей, щоб задовольнити терміново необхідні потреби України на полі бою та захистити від російської агресії", — йдеться у повідомленні Пентагону.
Раніше ми повідомляли, що Норвегія передасть Україні нову військову допомогу. Зокрема, йдеться про винищувачі F-16 та системи NASAMS.
А президент Володимир Зеленський заявив, що є серйозні проблеми з термінами поставок обіцяних пакетів допомоги в Україну від партнерів.
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