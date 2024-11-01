Военная помощь Украине от США — какое оружие передали американцы

Американские военные грузят помощь Украине. Фото: Пентагон

В пятницу, 1 ноября, Соединенные Штаты Америки (США) объявили о новом пакете военной помощи Украине. Его стоимость составляет 425 миллионов долларов.

Об этом сообщили в пресс-службе Пентагона.

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Оборонный пакет поддержки стоимостью 425 миллионов долларов содержит ракеты-перехватчики ПВО, боеприпасы для реактивных систем и артиллерии, бронетехнику и противотанковое оружие:

боеприпасы для NASAMS;

боеприпасы для HIMARS;

ракеты Stinger;

оборудование и боеприпасы для противодействия беспилотным авиационным системам (c-UAS);

боеприпасы класса "воздух-земля";

155-мм и 105-мм артснаряды;

ракеты трубчатого пуска с оптическим отслеживанием и проводной наводкой (TOW);

противотанковые комплексы Javelin и AT-4;

бронетранспортеры Stryker;

стрелковое оружие и боеприпасы;

медицинское оборудование;

оборудование и боеприпасы для взрывных работ;

запчасти, вспомогательное оборудование, услуги, обучение и транспортировка.

"Соединенные Штаты будут продолжать работу вместе с другими членами Альянса и партнерами через Контактную группу по обороне Украины и связанные с ней коалиции возможностей, чтобы удовлетворить срочно необходимые потребности Украины на поле боя и защитить от российской агрессии", — говорится в сообщении Пентагона.

Ранее мы сообщали, что Норвегия передаст Украине новую военную помощь. В частности, речь идет об истребителях F-16 и системах NASAMS.

А президент Владимир Зеленский заявил, что есть серьезные проблемы со сроками поставок обещанных пакетов помощи в Украину от партнеров.