Военная помощь Украине от США — какое оружие передали американцы

США объявили новый пакет помощи Украине — что в списке
В пятницу, 1 ноября, Соединенные Штаты Америки (США) объявили о новом пакете военной помощи Украине. Его стоимость составляет 425 миллионов долларов.
Об этом сообщили в пресс-службе Пентагона.
Что включает пакет помощи от США
Оборонный пакет поддержки стоимостью 425 миллионов долларов содержит ракеты-перехватчики ПВО, боеприпасы для реактивных систем и артиллерии, бронетехнику и противотанковое оружие:
- боеприпасы для NASAMS;
- боеприпасы для HIMARS;
- ракеты Stinger;
- оборудование и боеприпасы для противодействия беспилотным авиационным системам (c-UAS);
- боеприпасы класса "воздух-земля";
- 155-мм и 105-мм артснаряды;
- ракеты трубчатого пуска с оптическим отслеживанием и проводной наводкой (TOW);
- противотанковые комплексы Javelin и AT-4;
- бронетранспортеры Stryker;
- стрелковое оружие и боеприпасы;
- медицинское оборудование;
- оборудование и боеприпасы для взрывных работ;
- запчасти, вспомогательное оборудование, услуги, обучение и транспортировка.
"Соединенные Штаты будут продолжать работу вместе с другими членами Альянса и партнерами через Контактную группу по обороне Украины и связанные с ней коалиции возможностей, чтобы удовлетворить срочно необходимые потребности Украины на поле боя и защитить от российской агрессии", — говорится в сообщении Пентагона.
Ранее мы сообщали, что Норвегия передаст Украине новую военную помощь. В частности, речь идет об истребителях F-16 и системах NASAMS.
А президент Владимир Зеленский заявил, что есть серьезные проблемы со сроками поставок обещанных пакетов помощи в Украину от партнеров.
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