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Україна недоотримала обіцяні системи ППО, — Зеленський

30 жовтня 2024 15:00
Анастасія Постоєнко - Редактор
Зеленський заявив що Україні досі не передали обіцяні системи захисту неба
Президент Володимир Зеленський. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Анастасія Постоєнко - Редактор

Партнери відмовили Україні у її вступі в НАТО, але запропонували альтернативу у наданні систем протиповітряної оборони для захисту неба від російських ворожих повітряних цілей до наближення зими. Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна досі не отримала обіцяні 6-7 систем.

Про це Володимир Зеленський повідомив під час інтерв'ю європейським журналістам. 

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Україна досі не отримала додаткові системи ППО

Володимир Зеленський заявив, що країни, які входять у НАТО заявили, що Україну не готові наразі бачити в Альянсі через війну. Натомість країні запропонували "альтернативу" у вигляді додаткової військової допомоги на що Україна погодилась.

"Це було, наприклад, перед Вашингтонським самітом, і ми (партнери. — Ред.) не готові зробити більш рішучі кроки в цьому напрямі, але ми готові надати вам, наприклад, шість-сім систем. Дуже конкретних систем, які захистять ваше небо. Не можна порівнювати ці речі. Але під час Війни ти говориш так звичайно, ми не будемо, Нам справді потрібно зберігати єдність, ми вдячні за вашу допомогу, звичайно ці системи дуже важливі і для нас це ризик втратити цю можливість, коли партнери її пропонують", — розповів Зеленський. 

Втім, Україна так і не отримала обіцяні системи. Їх нібито мали надати до початку навчального року, щоб Україна своєчасно підготувалась до захисту важливих об'єктів від російських обстрілів перед настання холодів, оскільки цьогорічна зима неминуче пройде з блекаутами по країні. 

"Ми ухвалили, що до початку навчального року в Україні, який стартує 1 вересня, якщо бути дуже точним, але на сьогодні ми не отримали цієї кількості. Якщо досі ми цього не отримали й не можемо розраховувати на цю велику підтримку ППО в опалювальний сезон, який вже почався в Україні, холодні дні от-от настануть, то що можна зробити? Це означає, що ті, хто дав слово, що вони це забезпечать це, і ви на це розраховуєте, тому що розуміли, що ці системи врятують людей, врятують школи, пальне, яке в нас є. Але ми втратимо ці системи, газові сховища. Тобто ти готуєш країну до зими, яка є вирішальною, яка є великим викликом для нас, адже це буде третя зима з відключенням світла з усіма труднощами", — пояснив Володимир Зеленський. 

Нагадаємо, також Володимир Зеленський в інтерв'ю дорікнув партнерам за розголошення конфіденційної інформації, яка з'явилися у ЗМІ. Йдеться про прохання Україні надати ракети Tomahawk.

Також президент заявив, що є серйозні проблеми з термінами поставок обіцяних пакетів допомоги в Україну від партнерів.

Володимир Зеленський ППО військова допомога США військова техніка

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