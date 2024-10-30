Зеленский заявил, что Украине до сих пор не передали обещанные системы защиты неба

Президент Владимир Зеленский. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Партнеры отказали Украине в ее вступлении в НАТО, но предложили альтернативу в предоставлении систем противовоздушной обороны для защиты неба от российских вражеских воздушных целей до приближения зимы. Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина до сих пор не получила обещанные 6-7 систем.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в интервью европейским журналистам.

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Украина до сих пор не получила дополнительные системы ПВО

Владимир Зеленский заявил, что входящие в НАТО страны заявили, что Украину не готовы сейчас видеть в Альянсе из-за войны. В то же время стране предложили "альтернативу" в виде дополнительной военной помощи, на что Украина согласилась.

"Это было, например, перед Вашингтонским саммитом, и мы (партнеры. — Ред.) не готовы сделать более решительные шаги в этом направлении, но мы готовы предоставить вам, например, шесть-семь систем. Очень конкретных систем, которые защитят ваше небо. Нельзя сравнивать эти вещи. Но во время войны ты говоришь "да, конечно, мы не будем, нам действительно нужно сохранять единство, мы благодарны за вашу помощь, конечно, эти системы очень важны, и для нас это риск потерять эту возможность, когда партнеры ее предлагают", — рассказал Зеленский.

Впрочем, Украина так и не получила обещанные системы. Их якобы должны были предоставить до начала учебного года, чтобы Украина своевременно подготовилась к защите важных объектов от российских обстрелов до наступления холодов, поскольку зима этого года неизбежно пройдет с блэкаутами по стране.

"Мы приняли, что до начала учебного года в Украине, который стартует 1 сентября, если быть очень точным, но на сегодня мы не получили этого количества. Если до сих пор мы этого не получили и не можем рассчитывать на эту большую поддержку ПВО в отопительный сезон, который уже начался в Украине, холодные дни вот-вот наступят, то что можно сделать? Это означает, что те, кто дал слово, что они это обеспечат это, и вы на это рассчитываете, потому что понимали, что эти системы спасут людей, спасут школы, топливо, которое у нас есть. Но мы потеряем эти системы, газовые хранилища. То есть ты готовишь страну к зиме, которая является решающей, которая является большим вызовом для нас, ведь это будет третья зима с отключением света со всеми трудностями", — пояснил Владимир Зеленский.

Напомним, также Владимир Зеленский в интервью упрекнул партнеров в разглашении конфиденциальной информации, появившейся в СМИ. Речь идет о просьбе Украины предоставить ракеты Tomahawk.

Также президент заявил, что существуют серьезные проблемы со сроками поставок обещанных пакетов помощи в Украину от партнеров.