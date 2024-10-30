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Зеленський заявив про значні затримки пакета допомоги від США

30 жовтня 2024 14:54
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор
Військова допомога від США — Україна отримала лише десяту частину ухваленого пакета
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор

Україна отримала лише 10% від ухваленого пакета допомоги Конгресом США. Затримки виникли через бюрократичні та логістичні перешкоди.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю для представників провідних ЗМІ країн Північної Європи.

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Зеленський заявив, що Україна стоїть перед серйозними викликами в очікуванні третьої зими з можливими відключеннями електроенергії.

"Тобто ти готуєш країну до зими, яка є вирішальною, яка є дуже великим викликом для нас, адже це буде третя зима з відключеннями світла", — зауважив глава держави.

Президент наголосив на тому, що Україна отримала лише 10% від пакета допомоги, за який проголосував Конгрес.

"Це не питання грошей, це завжди питання з бюрократією, з логістикою, з ідеями чи скептицизмом, із тим, що ця зброя хороша, а ця зброя погана. Це ми вам дамо, цього не дамо. Це перетин червоних ліній. Якою буде реакція Путіна...Ось про що", — підкреслив Зеленський.

Нагадаємо, Президент України обурився діями партнерів — Зеленський дорікнув, що деякі запити України якимось чином потрапили в західні засоби масової інформації, а значить Білий дім порушив конфіденційність.

Раніше ми писали про те, що Володимир Зеленський заявив, що наразі нема належної міжнародної реакції на присутність військових Північної Кореї на території Росії.

військова допомога війна в Україні Володимир Зеленський Конгрес США зима

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