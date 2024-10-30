Військова допомога від США — Україна отримала лише десяту частину ухваленого пакета

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Україна отримала лише 10% від ухваленого пакета допомоги Конгресом США. Затримки виникли через бюрократичні та логістичні перешкоди.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю для представників провідних ЗМІ країн Північної Європи.

Читайте також:

Допомога Україні від партнерів

Зеленський заявив, що Україна стоїть перед серйозними викликами в очікуванні третьої зими з можливими відключеннями електроенергії.

"Тобто ти готуєш країну до зими, яка є вирішальною, яка є дуже великим викликом для нас, адже це буде третя зима з відключеннями світла", — зауважив глава держави.

Президент наголосив на тому, що Україна отримала лише 10% від пакета допомоги, за який проголосував Конгрес.

"Це не питання грошей, це завжди питання з бюрократією, з логістикою, з ідеями чи скептицизмом, із тим, що ця зброя хороша, а ця зброя погана. Це ми вам дамо, цього не дамо. Це перетин червоних ліній. Якою буде реакція Путіна...Ось про що", — підкреслив Зеленський.

Нагадаємо, Президент України обурився діями партнерів — Зеленський дорікнув, що деякі запити України якимось чином потрапили в західні засоби масової інформації, а значить Білий дім порушив конфіденційність.

Раніше ми писали про те, що Володимир Зеленський заявив, що наразі нема належної міжнародної реакції на присутність військових Північної Кореї на території Росії.