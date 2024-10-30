Военная помощь от США — Украина получила только десятую часть принятого пакета

Зеленский заявил о значительных задержках пакета помощи от США
Украина получила всего 10% от принятого пакета помощи Конгрессом США. Задержки возникли из-за бюрократических и логистических препятствий.
Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский в интервью для представителей ведущих СМИ стран Северной Европы.
Помощь Украине от партнеров
Зеленский заявил, что Украина стоит перед серьезными вызовами в ожидании третьей зимы с возможными отключениями электроэнергии.
"То есть ты готовишь страну к зиме, которая является решающей, которая является очень большим вызовом для нас, ведь это будет третья зима с отключениями света", — отметил глава государства.
Президент отметил, что Украина получила лишь 10% от пакета помощи, за который проголосовал Конгресс.
"Это не вопрос денег, это всегда вопрос с бюрократией, с логистикой, с идеями или скептицизмом, с тем, что это оружие хорошее, а это оружие плохое. Это мы вам дадим, этого не дадим. Это пересечение красных линий. Какой будет реакция Путина... Вот о чем", — подчеркнул Зеленский.
Напомним, Президент Украины возмутился действиями партнеров — Зеленский упрекнул, что некоторые запросы Украины каким-то образом попали в западные средства массовой информации, а значит, Белый дом нарушил конфиденциальность.
Ранее мы писали о том, что Владимир Зеленский заявил, что пока нет должной международной реакции на присутствие военных Северной Кореи на территории России.
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