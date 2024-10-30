Военная помощь от США — Украина получила только десятую часть принятого пакета

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Украина получила всего 10% от принятого пакета помощи Конгрессом США. Задержки возникли из-за бюрократических и логистических препятствий.

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский в интервью для представителей ведущих СМИ стран Северной Европы.

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Зеленский заявил, что Украина стоит перед серьезными вызовами в ожидании третьей зимы с возможными отключениями электроэнергии.

"То есть ты готовишь страну к зиме, которая является решающей, которая является очень большим вызовом для нас, ведь это будет третья зима с отключениями света", — отметил глава государства.

Президент отметил, что Украина получила лишь 10% от пакета помощи, за который проголосовал Конгресс.

"Это не вопрос денег, это всегда вопрос с бюрократией, с логистикой, с идеями или скептицизмом, с тем, что это оружие хорошее, а это оружие плохое. Это мы вам дадим, этого не дадим. Это пересечение красных линий. Какой будет реакция Путина... Вот о чем", — подчеркнул Зеленский.

Напомним, Президент Украины возмутился действиями партнеров — Зеленский упрекнул, что некоторые запросы Украины каким-то образом попали в западные средства массовой информации, а значит, Белый дом нарушил конфиденциальность.

Ранее мы писали о том, что Владимир Зеленский заявил, что пока нет должной международной реакции на присутствие военных Северной Кореи на территории России.