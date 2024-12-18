Посольство Австралии в Украине возобновляет полноценную работу, — Пенни Вонг

Глава МИД Австралии Пенни Вонг. Фото: Игорь Кузнецов / Новини.LIVE

Австралия возобновляет полноценную работу своего посольства в Украине. Этот шаг усилит двустороннее сотрудничество между странами.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига на брифинге с его австралийской коллегой Пенни Вонг, передает корреспондент Новини.LIVE.

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Усиление сотрудничества

Глава МИД Австралии Вонг совершила первый за десять лет визит в Украину. Переговоры сосредоточены на дополнительной поддержке Украины со стороны Австралии и ключевых вопросах международной безопасности.

Стороны договорились о возобновлении полноценной работы посольства Австралии в Украине. Сибига подчеркнул, что этот шаг усилит двустороннее сотрудничество и будет способствовать углублению отношений между странами.

Глава МИД Австралии Пенни Вонг. Фото: Игорь Кузнецов / Новини.LIVE

Также глава украинского дипломатического ведомства подчеркнул, что поддержка Киева отвечает интересам Австралии, ведь она способствует укреплению стабильности не только в Европе, но и в Индо-Тихоокеанском регионе.

"Должны усиливать давление на государство-агрессора и увеличивать цену войны для Кремля", — подчеркнул министр.

Глава МИД Украины Андрей Сибига. Фото: Игорь Кузнецов / Новини.LIVE

Напомним, утром 18 декабря глава МИД Австралии Пенни Вонг прибыла с визитом в Киев. Впоследствии министр иностранных дел Украины Андрей Сибига во время брифинга заявил, что Австралия предоставила Украине помощь более чем на 1 миллиард долларов. Из этих средств 880 миллионов долларов — именно военная поддержка.