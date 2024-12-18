Австралия выделила 50 млн евро для Украины

Министерство иностранных дел Австралии Пенни Вонг. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Глава МИД Австралии Пенни Вонг, совершившая первый за последнее десятилетие официальный визит в Украину, объявила о предоставлении финансовой помощи. Кроме того, Австралия уже передала Украине танки, катера и не только.

Об этом стало известно на совместном брифинге главы МИД Украины Андрея Сибиги с австралийской коллегой Пенни Вонгом.

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Андрей Сибига поблагодарил Австралию за существенную военную помощь, среди которой 49 танков "Абрамс" и 14 катеров. Общий объем австралийской поддержки уже превышает 1 миллиард долларов, из которых 880 миллионов направлено на оборонные нужды.

Австралия перечислит в Европейский банк реконструкции и развития дополнительные средства

Пенни Вонг также объявила о решении Австралии о перечислении 50 миллионов евро Европейскому банку реконструкции и развития на нужды Украины, а также взнос в размере 6,39 миллиона долларов в Фонд энергетической поддержки Украины. Андрей Сибига поблагодарил австралийский народ за солидарность в борьбе Украины за свободу и справедливость.

Напомним, сегодня, 18 декабря, глава МИД Австралии Пенни Вонг впервые за 10 лет посетила Киев.

Также Пенни Вонг объявила, что Австралия возобновляет работу своего посольства в Украине.