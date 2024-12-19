Украина обеспечена финансами на 2025 год — Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: PAP

У Украины есть средства на следующий год и она обеспечена финансово. Это удалось, в частности, благодаря помощи партнеров.

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в комментарии "Ми — Україна" в четверг, 19 декабря.

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По словам главы государства, партнеры Украины сделали важные шаги по 50 миллиардам. Речь идет о договоренности стран G7 выдать Украине кредит в 50 млрд долларов, который будут погашаться на средства процентов по замороженным российским активам.

"Также мы получили в World Bank 20 миллиардов из США. Мы обеспечены финансово на следующий год. Я считаю, что это тоже усиливает страну. Но не все еще выполнено для того, чтобы сказать, что Украина сильна для тех или иных дипломатических шагов", — отметил Зеленский.

Он также добавил, что Украина должна стать сильнее в следующем году. Для этого будут прилагать максимум усилий.

"Мы будем делать все, чтобы в следующем году получилось нам быть сильными. И уже переходить к дипломатии. Если честно, я не верю, что Путин хочет завершения войны, поэтому будем разбираться. В любом случае с нашей стороны мы сделаем все, чтобы закончить эту войну справедливо для нас", — сказал Зеленский.

Напомним, Великобритания объявила о срочной финансовой помощи для Украины. Речь идет об около 42 млн евро. Эти средства рассчитаны на поддержку украинской энергосистемы, а также наиболее уязвимых категорий населения.

По информации СМИ, Европейский Союз намерен увеличить финансирование помощи Украины на следующие годы. Ранее вновь избранный президент США Дональд Трамп призвал ЕС взять на себя финансирование нашей страны.