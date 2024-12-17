Ще 42 млн євро виділяє Британія Україні — на що підуть гроші

Засідання уряду Британії. Фото: SkyNews

Велика Британія оголосила про термінове виділення Україні 35 млн фунтів стерлінгів (близько 42 млн євро). Ці кошти розраховані на підтримку української енергосистеми, а також найбільш вразливих категорій населення.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу уряду Британії у вівторок, 17 грудня.

Читайте також:

Близько 42 млн євро для України

У повідомленні йдеться, що 20 млн фунтів від загальної суми призначені для підтримки функціонування енергосистеми. Зокрема, мова йде про ремонт пошкодженої інфраструктури, створення додаткових потужностей для генерації та захисту об'єктів енергетичної інфраструктури.

"Йдеться про проєкт, що забезпечить генерацію додаткових 20 МВт, цих обсягів достатньо для близько 20 тисяч домогосподарств", — йдеться у повідомленні.

Крім того, 15 млн фунтів призначені на гуманітарну допомогу для найбільш вразливих категорій населення. 5 млн фунтів надійде через проєкти ЮНІСЕФ, а 10 млн — через Управління Верховного комісара ООН у справах біженців. Ці кошти розраховані на зимове облаштування місць колективного проживання для вимушених переселенців та "зимову" грошову підтримку.

Нагадаємо, Європейський Союз буде надавати Україні фіксовану суму грошової допомоги. На місяць передбачають виділення 1,5 млрд євро.

Німеччина виділила Україні ще 70 млн євро. Ці кошти витратять на закупівлю малих теплоелектростанцій, котелень та іншого енергообладнання.